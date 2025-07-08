WSJ узнала, сколько оружия пообещал Зеленскому Трамп

Президент США Дональд Трамп в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля пообещал ему, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Тем не менее, поставки по-прежнему остаются под вопросом, сказал WSJ представитель Пентагона.

Как сообщает издание, поставки вооружения Киеву из США по-прежнему приостановлены. В частности, Вашингтон задерживает поставку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, ракет AIM-120, гаубиц, ракет AGM-114 Hellfire, ракет GMLRS для РСЗО HIMARS, ракет для ПЗРК Stinger и гранатометов.

Материал дополняется