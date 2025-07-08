 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WSJ узнала, сколько оружия пообещал Зеленскому Трамп

WSJ: Трамп пообещал Зеленскому столько помощи, сколько смогут дать США

Президент США Дональд Трамп в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля пообещал ему, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Тем не менее, поставки по-прежнему остаются под вопросом, сказал WSJ представитель Пентагона.

Как сообщает издание, поставки вооружения Киеву из США по-прежнему приостановлены. В частности, Вашингтон задерживает поставку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, ракет AIM-120, гаубиц, ракет AGM-114 Hellfire, ракет GMLRS для РСЗО HIMARS, ракет для ПЗРК Stinger и гранатометов.

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Владимир Зеленский поставки оружия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Трамп оценил решение России «не останавливаться» в конфликте с Украиной Политика, 05:06
WSJ узнала, сколько оружия пообещал Зеленскому Трамп Политика, 04:51
В Хабаровском крае задержали подозреваемую в поджоге релейных шкафов Политика, 04:32
Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 04:08
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России Общество, 04:02
Reuters назвал, кто не получит письмо Трампа про пошлины Политика, 04:00
В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты Политика, 03:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Правительство одобрило запрет на автоматическое продление онлайн-подписок Общество, 03:08
США анонсировали новый раунд переговоров с Ираном Политика, 02:59
Трамп пообещал поставить больше оружия Украине Политика, 02:52
Кабмин доложил Путину о борьбе с действующими из-за границы мошенниками Общество, 02:49
Axios назвал два пути, при которых Израиль готов на новые удары по Ирану Политика, 02:46
Число жертв наводнений в Техасе превысило 100 Общество, 02:30
Трамп перенес дедлайн по торговым сделкам на 1 августа Экономика, 02:09