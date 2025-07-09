Кремль раскрыл отношение к ужесточению риторики Трампа в отношении Путина

Россия спокойно относится к словам Трампа, намерена продолжать диалог с Вашингтоном и рассчитывает, что США не откажутся от усилий по урегулированию между Москвой и Киевом, сказал Песков

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В Кремле «достаточно спокойно» относятся к тому, что президент США Дональд Трамп стал жестче высказываться по отношению к Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — указал Песков. Он добавил, что Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений», а также рассчитывает, что США продолжат усилия по урегулированию, несмотря на решение о возобновлении поставок оружия Киеву.

Трамп накануне заявил, что недоволен действиями Путина и рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России. Так он ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Москвы из-за продолжающихся боев на Украине. Свое недовольство республиканец выражал и ранее, в частности после разговора с Путиным в начале июля, отметив, что «не добился никакого прогресса».

Пресс-секретарь президента России отметил заявления американского лидера о том, что урегулирование конфликта Москвы и Киева оказалось сложнее, чем Трамп думал с самого начала. Россия заявляла, что решить конфликт «в одну ночь» невозможно, напомнил Песков.

Сейчас Россия ждет от Украины предложений по третьему раунду переговоров, сообщили в Кремле. Первые два прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. На них стороны договорились об обменах военнопленными и телами погибших бойцов, а также представили друг другу свои версии меморандумов об урегулировании.

Как заявил Песков, продолжение переговоров в интересах Украины, «потому что ситуация на земле меняется ежедневно». «Мы идем вперед. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями», — заявил он.