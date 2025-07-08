Трамп заявил о планах устроить России «маленький сюрприз»

Комментируя будущие действия в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, Трамп сообщил о планах «устроить маленький сюрприз». Подробностей он не привел, но отметил, что «недоволен» действиями Путина

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем американский лидер отказался уточнять, что он намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий.

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — добавил президент США.

Трамп признал, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной оказалось задачей сложнее, чем он ожидал. Он не исключил ужесточения антироссийских санкций, но отметил, что перспектива принятия конгрессом законопроекта о новых ограничениях будет зависеть от его собственного решения.

Американский президент отметил, что «очень пристально» изучает данный законопроект. «Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — подчеркнул он.

Речь идет о законопроекте, который подготовил один из ключевых союзников Дональда Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары. В конце июня Грэм заявил, что в сенате будут готовы с 7 июля рассмотреть законопроект. По его утверждению, Трамп сообщил ему лично о том, что «наступило время продвигать законопроект». Российские власти считают западные санкции незаконными.

О необходимости как можно скорее прекратить боевые действия Трамп сказал Путину во время их последнего телефонного разговора, который состоялся 3 июля. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей. Позднее Трамп заявил, что недоволен прошедшим разговором, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса». Украинский президент Владимир Зеленский считает, что у Трампа есть «рычаг давления», который позволит положить конец конфликту России и Украины.