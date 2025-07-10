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Политика ,  
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Мерц обратился с двумя посланиями: Трампу и Путину

Мерц передал послания Путину и Трампу
У канцлера Германии есть два послания — Трампу и Путину. Он огласил оба на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины

Мерц обратился с двумя посланиями: Трампу и Путину
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Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины выступил с обращением к руководству России и США — президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу. Он, по собственным словам, подготовил отдельные послания.

Обращаясь к Путину, Мерц заявил: «Мой посыл довольно прост — мы не сдадимся».

«Оставайтесь с нами, с европейцами, по эту сторону», — сказал Мерц, обращаясь к Вашингтону. Он подчеркнул, что у немцев и американцев — схожие интересы.

В ходе выступления глава правительства ФРГ также поблагодарил европейских союзников за помощь Киеву.

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В конце мая Мерц заявил, что Германия поможет Украине производить ракеты большой дальности.

Также стало известно о тайном запросе Украины систем IRIS-T у Германии.
Киев хотел бы получить, в частности, четыре комплекса IRIS-T, 1500 ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и еще 500 — для системы малой дальности IRIS-T SLS, писала Bild.

Россия осуждает поставки оружия Украине, считает, что это затягивает конфликт. В конце мая глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «Германия прямо втягивается в эту войну». Так он отвечал на заявления Мерца о том, что Германия, США Великобритания и Франция сняли ограничения на дальность применения вооружений, поставляемых Украине.

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Анастасия Лежепекова
Германия Россия — Германия ФРГ Владимир Путин
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