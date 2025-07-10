Мерц обратился с двумя посланиями: Трампу и Путину
Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины выступил с обращением к руководству России и США — президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу. Он, по собственным словам, подготовил отдельные послания.
Обращаясь к Путину, Мерц заявил: «Мой посыл довольно прост — мы не сдадимся».
«Оставайтесь с нами, с европейцами, по эту сторону», — сказал Мерц, обращаясь к Вашингтону. Он подчеркнул, что у немцев и американцев — схожие интересы.
В ходе выступления глава правительства ФРГ также поблагодарил европейских союзников за помощь Киеву.
В конце мая Мерц заявил, что Германия поможет Украине производить ракеты большой дальности.
Также стало известно о тайном запросе Украины систем IRIS-T у Германии.
Киев хотел бы получить, в частности, четыре комплекса IRIS-T, 1500 ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и еще 500 — для системы малой дальности IRIS-T SLS, писала Bild.
Россия осуждает поставки оружия Украине, считает, что это затягивает конфликт. В конце мая глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «Германия прямо втягивается в эту войну». Так он отвечал на заявления Мерца о том, что Германия, США Великобритания и Франция сняли ограничения на дальность применения вооружений, поставляемых Украине.
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