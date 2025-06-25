Зеленский в костюме приехал в резиденцию короля Нидерландов в Гааге

Зеленский в костюме прибыл в резиденцию короля Нидерландов в Гааге

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в костюме в резиденцию короля Нидерландов Виллема-Александра в Гааге в рамках саммита НАТО. Двухдневный саммит Североатлантического альянса начался 24 июня.

Президент Украины ранее в интервью Sky News также заявил о планах встретиться с Трампом на саммите НАТО.

Ранее, 21 июня, украинская ТСН сообщила о возможной встрече лидеров на саммите НАТО. Тогда Зеленский сказал, что еще не решил, поедет ли на форум, но отметил высокую вероятность поездки.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне сообщил, что на саммите НАТО союзники «примут смелые решения по укреплению коллективной обороны, что сделает НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом».

В феврале 2025 года, после встречи с Трампом в Белом доме, отвечая на вопрос репортера о выборе одежды, Зеленский сказал, что наденет костюм, когда завершатся боевые действия.