Euractiv назвал сроки согласования седьмого пакета санкций ЕС

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 58,34 (-0,56) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 58,26 (-0,28) Инвестиции, 16:09
«Авито» запустил новый инструмент — калькулятор рыночной стоимости Пресс-релиз, 19:26
Замглавы Минобороны Украины назвала данные о погибших военных гостайной Политика, 19:21
Сергачев пожелал призванному в армию вратарю Федотову продолжить карьеру Спорт, 19:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:20
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 19:10
Украинский омбудсмен обвинил Зеленского в нарушении закона о языке Политика, 19:10
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:47
«Матч ТВ» рассказал о новом формате Кубка России по футболу Спорт, 18:34
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«МегаФон» создал уникальную систему видеоаналитики для городов Пресс-релиз, 18:33
Акции JPMorgan и Morgan Stanley упали на негативной отчетности Инвестиции, 18:30
Euractiv назвал сроки согласования седьмого пакета санкций ЕС Политика, 18:26
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 18:23
Оператор терминалов сообщил о падении перевалки контейнеров на 34% Бизнес, 18:22
Путин подписал закон о запрете оплаты товаров и услуг криптовалютой Крипто, 18:22
Война санкций ,  
0 

Euractiv назвал сроки согласования седьмого пакета санкций ЕС

По данным издания, в рамках очередного набора ограничений Брюссель запретит импорт российского золота, расширит список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения и введет санкции в отношении компаний и физлиц
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Страны ЕС могут одобрить и представить седьмой пакет санкций против России в течение недели, пишет Euractiv со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.

По данным издания, Брюссель планирует запретить импорт российского золота и расширить список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также других подсанкционных товаров. Санкционные списки пополнят несколько физических и юридических лиц, так или иначе связанных с российским президентом Владимиром Путиным.

Некоторые из собеседников Euractiv предположили, что в новом документе будут содержаться упоминания недавно опубликованных разъяснений Еврокомиссии о транзите грузов в Калининград.

Bloomberg 11 июля сообщил, что Евросоюз может представить седьмой пакет в ближайшие недели.

Bloomberg узнал о возможном снятии санкций ЕС с части россиян
Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

ЕС объявил о шестом пакете санкций против России в начале июня. Разговоры о седьмом пакете начались еще до этого: в мае министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс предложила начать готовить его сразу после принятия шестого. 4 июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Евросоюз работает над очередным набором ограничений.

После этого началось обсуждение содержания седьмого пакета. Reuters писал, что под санкции может попасть золото. Эстонские власти предлагали включить в набор энергетику. По данным Bloomberg, страны ЕС продолжают обсуждать механизм ограничения цен на российскую нефть, но решение на этот счет вряд ли примут в ближайшем будущем. Кроме того, некоторые члены объединения настаивают на санкциях против российского газа, но, по данным агентства, большинство государств такую меру не поддерживают. Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что в седьмом пакете не будет ограничений на поставки российского газа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Сергей Колесников Зачем предпринимателям спорт: рассказывают Богуславский, Кучмент, Авдеев
Статьи
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Почему программист откажется от работы в вашей компании — шесть причин
Статьи

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в июне заявил, что говорить о седьмом пакете санкций «по меньшей мере преждевременно». По его словам, «даже слепой видит», с какими экономическими проблемами Европа столкнулась после уже введенных ограничений.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС санкции
Материалы по теме
Reuters узнал о возможном включении золота в седьмой пакет санкций ЕС
Экономика
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России
Политика
Эстония предложит ограничения против энергетики в седьмом пакете санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter