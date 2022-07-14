Euractiv назвал сроки согласования седьмого пакета санкций ЕС

По данным издания, в рамках очередного набора ограничений Брюссель запретит импорт российского золота, расширит список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения и введет санкции в отношении компаний и физлиц

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Страны ЕС могут одобрить и представить седьмой пакет санкций против России в течение недели, пишет Euractiv со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.

По данным издания, Брюссель планирует запретить импорт российского золота и расширить список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также других подсанкционных товаров. Санкционные списки пополнят несколько физических и юридических лиц, так или иначе связанных с российским президентом Владимиром Путиным.

Некоторые из собеседников Euractiv предположили, что в новом документе будут содержаться упоминания недавно опубликованных разъяснений Еврокомиссии о транзите грузов в Калининград.

Bloomberg 11 июля сообщил, что Евросоюз может представить седьмой пакет в ближайшие недели.

ЕС объявил о шестом пакете санкций против России в начале июня. Разговоры о седьмом пакете начались еще до этого: в мае министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс предложила начать готовить его сразу после принятия шестого. 4 июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Евросоюз работает над очередным набором ограничений.

После этого началось обсуждение содержания седьмого пакета. Reuters писал, что под санкции может попасть золото. Эстонские власти предлагали включить в набор энергетику. По данным Bloomberg, страны ЕС продолжают обсуждать механизм ограничения цен на российскую нефть, но решение на этот счет вряд ли примут в ближайшем будущем. Кроме того, некоторые члены объединения настаивают на санкциях против российского газа, но, по данным агентства, большинство государств такую меру не поддерживают. Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что в седьмом пакете не будет ограничений на поставки российского газа.

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в июне заявил, что говорить о седьмом пакете санкций «по меньшей мере преждевременно». По его словам, «даже слепой видит», с какими экономическими проблемами Европа столкнулась после уже введенных ограничений.