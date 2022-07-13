Чехия заявила, что в новые санкции не войдут ограничения газа из России

По словам премьер-министра страны, страны ЕС так и не пришли к единому мнению о том, стоит ли отказываться от российского газа, так как многие слишком от него зависимы. Кроме золота, в седьмой пакет войдут экспортные ограничения

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Евросоюз в рамках седьмого санкционного пакета не планирует вводить ограничения на поставки российского газа, заявил агентству Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Он пояснил, что по этому вопросу не удалось добиться согласия всех членов в достаточно короткие сроки. «Что проблематично, так это задача включить энергию в санкции, потому что существует правило, что санкции должны иметь большее влияние на Россию, чем на вводящие их страны», — пояснил Фиала, добавив, что ряд стран зависят от российского газа.

Reuters напомнил, что практически весь газ, который необходим Чехии, поступает из России. Премьер-министр страны в свою очередь заявил, что Прага делала все возможное, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей, однако, по крайней мере, этой зимой этого не произойдет.

По словам чешского премьера, в седьмой пакет будут включены:

запрет на импорт российского золота,

более широкий перечень товаров двойного назначения, которые запрещены к ввозу в Россию,

персональные санкции.

Фиала пояснил, что Еврокомиссия готовится представить очередной санкционный пакет в ближайшие дни. Государства-члены ЕС могут одобрить его сразу после этого.

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Премьер Чехии также упомянул поставки газа по «Северному потоку», допустив, что после плановой профилактики систем трубопровода (завершится 21 июля) они могут не возобновиться. По его мнению, Европа должна быть готова к такому развитию событий. Евросоюзу стоит уже сейчас искать альтернативные способы получения газа, считает он, например, налаживать поставки СПГ.

Еще одним вариантом являются совместные закупки газа, отметил Фиала. Он выразил сомнение в том, что они могут начаться в этом году, но уточнил, что 26 июля состоится экстренная встреча министров энергетики стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

О подготовке седьмого пакета санкций против России из-за операции на Украине в начале июня сообщила Польша. Страна выступала за включение в ограничения всех энергоносителей, в том числе за полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии. Санкции против энергетической отрасли России поддерживала Эстония. Кроме того, в Варшаве считали, что ЕС должен отключить все российские и белорусские банки от SWIFT.

Однако позже стало известно, что ЕС не удалось добиться согласия всех членов на ограничение поставок российского газа, так как некоторые страны слишком зависимы от них.