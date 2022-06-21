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Война санкций ,  

Reuters узнал о возможном включении золота в седьмой пакет санкций ЕС

Ограничения на золото могут появиться в проекте очередного пакета антироссийских санкций, однако неизвестно, будут ли они предполагать запрет импорта или экспорта. На фоне обсуждения санкций Швейцария купила у России 3 т золота
Золото GOLD $1 824,4 +0,05%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Один из собеседников сказал агентству, что Еврокомиссия работает над включением золота в возможный новый пакет санкций, при этом неизвестно, будет ли мера предполагать запрет экспорта металла в Россию или его импорта из страны. Представитель посла Дании при ЕС заявил, что на закрытой встрече послов на прошлой неделе датский дипломат предложил включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами.

Агентство также ознакомилось с последним вариантом итогового заявления лидеров стран ЕС, который будет представлен на саммите 23–24 июня. В нем говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода». Как отмечает Reuters, такие формулировки являются компромиссом: северные и восточные страны — члены союза настраивают на упоминании в заявлении нового пакета, тогда как Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.

Минфин предложил определить запасы золота и платины для нужд мобилизации
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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

21 июня Bloomberg со ссылкой на данные швейцарской таможни сообщил, что страна впервые с конца февраля импортировала российское золото. В Швейцарию ввезли около 3 т металла из России, это составило 2% всего импорта золота. В стране находится четыре крупных завода по очистке золота, вместе они перерабатывают две трети мирового золота. Агентство отмечает, что большинство аффинажных предприятий (занимающихся глубокой очисткой. — РБК) отказывались принимать российские металлы после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов лишила шесть российских заводов статуса поставщиков золота и серебра.

Российские банки за два месяца сократили запасы золота на 20%
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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

28 февраля Банк России возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов после блокировки ЕС и США его активов. Регулятор не закупал его с марта 2020 года. В середине марта ЦБ приостановил закупки золота из-за повышенного спроса на золото в слитках среди населения, но в конце месяца вновь возобновил их по фиксированной цене.

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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