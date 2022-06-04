МИД Польши заявил о подготовке седьмого пакета санкций ЕС против России

По мнению замглавы польского МИДа Павла Яблоньского, необходимо ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков, а также экспорта технологий в Россию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

ЕС готовит очередной, седьмой пакет санкций против России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский «РИА Новости».

«Конечно, да», — сказал Яблоньский, отвечая на вопрос, готовится ли новый пакет ограничений.

Замглавы польского МИДа отметил, что следует ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков.

«Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о «Газпромбанке», — считает он. По его словам, санкции должны затронуть и экспорт технологий в Россию.

Замминистра также призвал конфисковать, а не только замораживать российские активы в ЕС, добавив, что «по этому вопросу уже ведется работа».

Шестой пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу накануне. В частности, Брюссель ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти, которое страны ЕС около месяца пытались согласовать. Препятствием стала позиция Венгрии, которая настаивала на исключении трубопровода «Дружба» (основной источник поставок нефти для нее) из санкций. В конечном итоге под запрет попали только морские перевозки, в некоторые страны Европы, зависимые от поставок сырья из России, нефть продолжит поступать по трубопроводу. До конца 2022 года Евросоюз планирует сократить ее импорт до 90%, заявлял глава Евросовета Шарль Мишель.

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Помимо того, под санкции ЕС попали 65 физических и 18 юридических лиц из России. В частности, ограничительные меры затронули Национальный расчетный депозитарий (выступает платежным агентом по еврооблигациям), три российских банка — Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк — отключили от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

Среди компаний в санкционный список, в частности, включили ПАО «КамАЗ», АО «Военторг», ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ), ПАО «Компания «Сухой». Из россиян ограничения затронули сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, членов семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и председателя совета директоров «Национальной медиа группы», олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву.

В Кремле заявляли, что на Россию приходится «самая большая в истории санкционная нагрузка», и указывали на «безумство санкционных увлечений» Запада. При этом российская экономика выдерживает удар «весьма достойно», говорил президент Владимир Путин.