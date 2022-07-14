Bloomberg узнал о возможном снятии санкций ЕС с части россиян

По данным источников агентства, юристы Евросовета сочли причины некоторых индивидуальных рестрикций недостаточно вескими. В Брюсселе рассматривают несколько десятков исков от попавших под санкции россиян

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В Евросоюзе обсуждают снятие части индивидуальных антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, сообщил Bloomberg. По данным его источников, юристы в Брюсселе пришли к выводу, что ограничения против некоторых россиян были недостаточно твердо мотивированы.

Собеседники агентства рассказали, что примерно 30 человек подали в суд на ЕС из-за санкций, а еще около десяти напрямую потребовали исключить их из списков. Юридическая служба Евросовета заявила послам ЕС об обоснованности части этих запросов: свидетельства причастности этих людей к конфликту на Украине либо не соответствуют действительности, либо устарели, либо не являются достаточно сильным основанием для введения рестрикций. Число россиян, по которым было принято такое решение, не указывается, как и их имена.

Bloomberg указывает, что любое проигранное в суде дело об обоснованности санкций грозит серьезными репутационными и экономическими издержками для Евросоюза. В то же время исключение лиц из списков потребует согласия стран — членов ЕС. Часть дипломатов на встрече в среду предостерегла от поспешных решений в этой области, сообщили источники.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а впоследствии — начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции против нескольких сотен человек, включая бизнесменов, чиновников, дипломатов, руководителей СМИ, причастных, по версии Брюсселя, к проведению спецоперации либо получающих выгоду от связей с российскими властями. Ограничения в суде оспорили Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко и его жена. Всего, по данным Bloomberg, подан 41 иск о санкциях ЕС, включая ограничения против физических и юридических лиц, а также секторальные рестрикции.

Российские власти считают введенные из-за спецоперации на Украине западные санкции незаконными.