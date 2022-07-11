Bloomberg назвал возможные сроки введения новых санкций ЕС против России
Евросоюз может в ближайшие недели представить очередной пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, страны ЕС продолжают обсуждать механизм ограничения цен на российскую нефть, но вряд ли решение будет принято в ближайшем будущем. Некоторые члены объединения настаивают на том, чтобы ввести санкции, которые бы затронули российский газ, но большинство, по данным агентства, не поддерживают эту меру.
С конца февраля Евросоюз ввел шесть раундов санкций против России. Ограничения затронули различные сектора российской экономики, крупные банки и компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Газпром», «Ростелеком», РЖД, представителей власти, ряд бизнесменов, сотрудников государственных СМИ.
Последний, шестой пакет вступил в силу в июне. В его рамках Брюссель ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти, которое страны ЕС пытались согласовать более месяца. Также ограничения затронули 65 физических и 18 юридических лиц из России, в том числе Национальный расчетный депозитарий (выступает платежным агентом по еврооблигациям).
В начале июня польский МИД сообщил о подготовке седьмого раунда санкций. По данным Bloomberg и Reuters, они коснутся российского золота. Ранее США, Великобритания, Канада и Япония запретили импорт металла (мера не распространяется на добытое в России золото, которое вывезли за пределы страны до 28 июня).
Власти России считают ограничительные меры незаконными, в Кремле заявляли, что на страну приходится «самая большая в истории санкционная нагрузка». Президент Владимир Путин счел эти меры «безумными и бездумными», назвал санкции «экономическим блицкригом», который задумали «недоброжелатели» в отношении России, и заявил, что эта попытка провалилась
По данным WSJ, Евросоюз сейчас ведет работу по вопросу контроля антироссийских санкций внутри блока; страны обсуждают новые меры, которые могут закрыть лазейки, ужесточить правоприменение санкций и улучшить обмен данными между государствами. По данным Брюсселя, в странах — членах блока заморожены активы попавших под санкции россиян на сумму более $14 млрд, при этом в ЕС признают, что могли «упустить гораздо больше».