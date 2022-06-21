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Война санкций ,  
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Постпред России при ЕС усомнился во введении седьмого пакета санкций

По словам Чижова, европейцы уже видят последствия антироссийских санкций, которые выражаются в росте инфляции и других экономических проблемах. Поэтому, по его словам, говорить о седьмом санкционном пакете преждевременно
Постпред России при ЕС Владимир Чижов
Постпред России при ЕС Владимир Чижов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Говорить о седьмом пакете антироссийских санкций со стороны Евросоюза, по меньшей мере, преждевременно. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Что касается санкций против России, то несколько первых пакетов они буквально выстреливали. Пятый — уже с некоторым трудом <...> При принятии шестого пакета они попробовали прикоснуться к теме нефтяного эмбарго — получилось с достаточно заметным изъятием. Теперь уже все, в том числе ваши коллеги, начинают говорить о седьмом пакете. Ну это, по меньшей мере, преждевременно», — заявил постпред.

По его словам, уже «даже слепой видит» с какими экономическими проблемами столкнулась Европа после введения антироссийских санкций. «Ситуация достаточно серьезная. Инфляция в еврозоне достигла 8,1%. Такого не было с момента создания зоны евро», — подчеркнул Чижов.

Он также сообщил, что несмотря на происходящее, нормализация отношений с Евросоюзом все еще возможна. «Не все мосты сожжены. Но большинство. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, возврата к business as usual не будет, этого не может быть. Это понимаем мы, и это понимают они. Значит, это будет новая система взаимоотношений, которую еще предстоит создать», — заключил дипломат.

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После начала военной операции на Украине многие страны стали вводить или ужесточать санкции против России. Под ограничения попали сотни российских компаний, банков, перевозчиков, а также физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры. ЕС, США и Великобритания ввели санкции против высшего руководства страны, в том числе против Владимира Путина, глав МИДа и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

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В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России. В него вошло в том числе частичное эмбарго на поставки российской нефти, которое страны ЕС не могли согласовать около месяца. Под санкции также попал Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который Минфин обслуживает долги.

Президент Владимир Путин ранее предупреждал страны Евросоюза о «труднопреодолимых последствиях» при продолжении санкционного давления. В середине июня он заявил, что потери экономики ЕС из-за антироссийских санкций могут превысить $400 млрд.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Чижов санкции Военная операция на Украине Евросоюз

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Профессиональная аналитика
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