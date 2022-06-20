Эстония предложит ограничения против энергетики в седьмом пакете санкций
Главы МИД европейских стран обсудят состав седьмого пакета санкций против России, ограничения должны коснуться энергетической отрасли, заявил перед заседанием временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт. Видеозапись опубликована на сайте Евросовета.
«Мы должны продолжать увеличивать издержки для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику», — сказал глава эстонского МИДа.
Сутт уверен, что ограничения в сфере энергетики окажут положительное воздействие на диверсификацию источников ископаемого топлива для Евросоюза.
Польша при этом с поддержкой прибалтийских стран потребует полностью запретить экспорт в Россию европейских технологий, заявил Welt am Sonntag замглавы польского МИДа Марчин Пшидач. По словам дипломата, меры коснутся гражданской продукции, которую можно использовать в военных целях, — товаров двойного назначения.
При широкой трактовке этого термина санкции могут наложить на поставки почти всей промышленной продукции, поскольку, в частности, шины или тормозные системы для гражданского грузовика можно использовать для военного транспорта, пишет газета. Министр призвал также принять «более решительные меры против российских банков и против российских каналов пропаганды и дезинформации».
«Шестой пакет санкций сильно ударил по России. Но мы не смогли достаточно ослабить Путина и его военную машину. Поэтому необходимы более жесткие санкции», — подчеркнул дипломат.
С конца февраля Евросоюз вместе с США и другими странами ввели против России ряд ограничительных мер. Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций около трех недель назад — в начале июня. Среди прочего Евросоюз запретил покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России, согласовал отключение от системы SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка, приостановил вещание на европейской территории «России 24», «ТВ-Центр — Международный» и «РТР Планета».
В Кремле накладываемые на Россию санкции считают незаконными. Президент Владимир Путин назвал ограничительные меры против страны безумными и бездумными. Он рассказал: «Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан». По словам Путина, «не вышло, не состоялось».