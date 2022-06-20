Эстония предложит ограничения против энергетики в седьмом пакете санкций

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Главы МИД европейских стран обсудят состав седьмого пакета санкций против России, ограничения должны коснуться энергетической отрасли, заявил перед заседанием временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт. Видеозапись опубликована на сайте Евросовета.

«Мы должны продолжать увеличивать издержки для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику», — сказал глава эстонского МИДа.

Сутт уверен, что ограничения в сфере энергетики окажут положительное воздействие на диверсификацию источников ископаемого топлива для Евросоюза.

Польша при этом с поддержкой прибалтийских стран потребует полностью запретить экспорт в Россию европейских технологий, заявил Welt am Sonntag замглавы польского МИДа Марчин Пшидач. По словам дипломата, меры коснутся гражданской продукции, которую можно использовать в военных целях, — товаров двойного назначения.

При широкой трактовке этого термина санкции могут наложить на поставки почти всей промышленной продукции, поскольку, в частности, шины или тормозные системы для гражданского грузовика можно использовать для военного транспорта, пишет газета. Министр призвал также принять «более решительные меры против российских банков и против российских каналов пропаганды и дезинформации».

«Шестой пакет санкций сильно ударил по России. Но мы не смогли достаточно ослабить Путина и его военную машину. Поэтому необходимы более жесткие санкции», — подчеркнул дипломат.

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С конца февраля Евросоюз вместе с США и другими странами ввели против России ряд ограничительных мер. Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций около трех недель назад — в начале июня. Среди прочего Евросоюз запретил покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России, согласовал отключение от системы SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка, приостановил вещание на европейской территории «России 24», «ТВ-Центр — Международный» и «РТР Планета».

В Кремле накладываемые на Россию санкции считают незаконными. Президент Владимир Путин назвал ограничительные меры против страны безумными и бездумными. Он рассказал: «Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан». По словам Путина, «не вышло, не состоялось».