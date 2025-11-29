Капитан атакованного в Черном море танкера передал сообщение о дронах
Капитан танкера Virat, который находится в Черном море у берегов Турции, сообщил об атаке беспилотников, об этом заявил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу, его слова приводит Milliyet. Утром 29 ноября судно подверглось повторной атаке.
«Капитан судна, по его собственным словам, передал сигнал бедствия: «Атака беспилотников». Поскольку пожара не было, запроса на эвакуацию не было. Мы будем следить за ситуацией. Расследование определит, было ли нападение», — сказал Уралоглу.
В Черном море также загорелся в результате взрыва пустой танкер KAIROS, следовавший под флагом Гамбии из Египта в Россию. 25 человек были эвакуированы.
Пожар вспыхнул на борту KAIROS у побережья Кефкена в 28 милях от территориальных вод Турции. Примерно через полтора часа, в 35 милях от территориальных вод Турции, танкер «VIRAT» сообщил: «В нас попали», пишет газета.
Материал дополняется
