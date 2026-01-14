Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда»

Минобороны России сообщило, что танкер «Матильда» атаковали в 100 км от Анапы

Танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских беспилотников 13 января в акватории Черного моря, подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, это произошло примерно в 100 км от Анапы.

Ранее Минэнерго Казахстана сообщило, что в Черном море вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаке беспилотников подверглись два танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда».

Материал дополняется