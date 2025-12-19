 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин рассказал об ответе на удары Украины по танкерам и инфраструктуре

Сюжет
Прямая линия Путина
Ответы России на атаки на гражданскую инфраструктуру и нефтетанкеры «обязательно последуют», российские войска регулярно наносят ответные удары, заявил Путин

Путин рассказал об ответе на удары Украины по танкерам и инфраструктуре
Video

Российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки украинской стороны, заявил президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, некомбатантам, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, это, конечно, достойно самого острого осуждения», — сказал он.

Что касается атак на танкеры, перевозящие российскую нефть, по мнению Путина, подобные удары имеют «утилитарную цель» — повышение страховых взносов. Это не нарушает поставок по контрактам, но создает дополнительную угрозу, говорит президент России. «Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — предупредил он.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Поврежденный дронами танкер в порту Ростова загорелся
Политика
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

В конце ноября вблизи берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat, которые, по информации LSEG, которую приводил Reuters, они находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Украина позже признала свою причастность к этому. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры и призвал к мораторию на удары по портовой и энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к «энергетическому перемирию», если на этот шаг пойдет Россия.

Москва сочла атаки на танкеры у берегов Турции «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».

В ночь на 18 декабря под атаку дронов попал танкер в порту Ростова-на-Дону. Судно загорелось, но разлива нефтепродуктов удалось избежать. Погибли два члена экипажа, еще трое пострадали, рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Поврежденный дронами танкер в порту Ростова загорелся
Политика
Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула россияне пришли в себя
Общество
Болгария начала спасать атакованный в Черном море танкер Kairos
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
В США выставили на продажу «шпионский» дом напротив посольства России Политика, 16:34
Путин назвал гипотетической идею о внешнем управлении на Украине Политика, 16:32
Путин признался, что влюблен Общество, 16:29
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 16:27
Путин ответил на вопрос о том, какой будет Россия через 200 лет Общество, 16:17
МОК пригласил российского ски-альпиниста выступить на Олимпиаде Спорт, 16:16
Путин рассказал о своих друзьях Политика, 16:15
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Путин зачитал послание для капсулы времени Политика, 16:14
Путин попросил не продлевать мораторий на выплату неустоек застройщиков Недвижимость, 16:12
Путин объяснил рост цен на авиаперевозки в России Политика, 16:11
Монеты года. Почему токены L2-сетей стали худшей криптоинвестицией Крипто, 16:10
Путин рассказал о жизни в квартире в Кремле Мнение, 16:10
Путин отказался считать поколение 1990-х «потерянным для страны» Общество, 16:08
Путин ответил на вопрос о планах написать мемуары Политика, 16:08