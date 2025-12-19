Путин рассказал об ответе на удары Украины по танкерам и инфраструктуре

Ответы России на атаки на гражданскую инфраструктуру и нефтетанкеры «обязательно последуют», российские войска регулярно наносят ответные удары, заявил Путин

Video

Российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки украинской стороны, заявил президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, некомбатантам, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, это, конечно, достойно самого острого осуждения», — сказал он.

Что касается атак на танкеры, перевозящие российскую нефть, по мнению Путина, подобные удары имеют «утилитарную цель» — повышение страховых взносов. Это не нарушает поставок по контрактам, но создает дополнительную угрозу, говорит президент России. «Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — предупредил он.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В конце ноября вблизи берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat, которые, по информации LSEG, которую приводил Reuters, они находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Украина позже признала свою причастность к этому. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры и призвал к мораторию на удары по портовой и энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к «энергетическому перемирию», если на этот шаг пойдет Россия.

Москва сочла атаки на танкеры у берегов Турции «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».

В ночь на 18 декабря под атаку дронов попал танкер в порту Ростова-на-Дону. Судно загорелось, но разлива нефтепродуктов удалось избежать. Погибли два члена экипажа, еще трое пострадали, рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.