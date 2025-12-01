Кремль назвал «вопиющей» атаку ВСУ на танкеры и КТК

Атака на танкеры Kairos и Virat, а также на инфраструктуру КТК — вопиющие случаи, потому что были затронуты интересы международных собственников, а также суверенитет Турции, отметил Песков

Фото: Олег Яковлев / РБК

Атака, которую на прошлой неделе Украина предприняла против инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске и танкеров в Черном море — это «вопиющий» случай, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Принимаются необходимые меры, но случаются и такие моменты когда объектам критической инфраструктуры наносится ущерб. В данном случае это вопиющий случай потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», — сказал Песков, комментируя атаку на КТК.

Нападение на танкеры Kairos и Virat в территориальных водах Турции — не только «вопиющий случай», но и посягательство на суверенитет Турецкой Республики, а также на безопасность и собственность владельцев этих судов, заявил Песков.

Атака на объекты КТК в Новороссийске произошли в ночь на 29 ноября. Было серьезно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших нет. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло. Однако министерство энергетики Казахстана было вынуждено в экстренном порядке перенаправить экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

После этого Минэнерго Казахстана назвало недопустимой атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» и заявило о прямых рисках для глобальной энергетической безопасности. МИД Казахстана, в свою очередь, выразил протест после атаки на КТК и заявил, что она наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева.

Киев заявил, что принял во внимание обеспокоенность Казахстана по поводу ситуации на морском терминале и что действовал в рамках «самообороны».

За день до происшествия на КТК, 28 ноября, в Черном море морские беспилотники атаковали танкер Kairos, который следовал в Новороссийск и находился в 45 км от территориальных вод Турции, и танкер Virat, находившийся примерно в 65 км от побережья Турции. Утром 29 ноября Virat подвергся новой атаке. CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили 1 декабря, что Киев признал причастность к атакам.

Представитель МИД России Мария Захарова связала атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и нападение на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска и назвала их «террористическими акциями». По ее словам, это попытка «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира». Захарова добавила, что российская сторона собирается информировать международные организации о теракте на КТК.