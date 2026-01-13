Атакованный в Черном море танкер был зафрахтован американской Chevron

В Chevron ‌отметили, что атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз — «Тенгизшевройл», в котором ей принадлежит 50%. По данным Reuters, танкер Delta Harmony должен был погрузить нефть «Тенгизшевройл»

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Американская нефтекомпания Chevron подтвердила, что ей известно о сообщениях об инцидентах с судами, направлявшимися к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, передает Reuters. Один из танкеров был зафрахтован Chevron, сообщили в компании.

Все члены экипажа находятся в ⁠безопасности, судно направляется в порт, уточнили там. В Chevron ‌отметили, что атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз — «Тенгизшевройл» (ТШО). Доля Chevron в «Тенгизшевройл» составляет 50%, у ExxonMobil — 25%, у «КазМунайГаз» — 20%, у ЛУКОЙЛа — 5%. Chevron внимательно следит за ситуацией и координирует свои ⁠действия с оператором судна и властями, сказали в компании.

О том, что два нефтяных танкера — Delta Harmony и Matilda — подверглись атаке рядом с терминалом КТК, ранее сообщили Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источник. По сведениям «РИА Новости», суда «получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести». Источники Reuters также сообщали об атаке на судно Delta Supreme по пути к терминалу КТК.

По данным компании LSEG, на которые ссылается агентство, оператором танкера Delta Harmony является греческая Delta Tankers. По информации источников, судно должно было погрузить нефть «Тенгизшевройл», где у Chevron доля 50%. Delta Supreme также управляется Delta Tankers, передает Reuters.

Компания «Казмунайгаз» (КМГ) подтвердила, что нефтяной танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» («дочка» КМГ), подвергся атаке беспилотника близ объекта Каспийского трубопроводного консорциума.

Американская Chevron является миноритарным совладельцем КТК — ей принадлежит доля в 15%. Другие акционеры КТК: Российская Федерация — 24%, АО НК «КазМунайГаз» — 19%, ЛУКОЙЛ Интернешнл Гмбх — 12,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, МК «КТК Компани» (ООО) — 7%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. — 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.