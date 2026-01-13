 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Атакованный в Черном море танкер был зафрахтован американской Chevron

Атакованный в Черном море танкер оказался зафрахтован американской Chevron
Сюжет
Военная операция на Украине
В Chevron ‌отметили, что атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз — «Тенгизшевройл», в котором ей принадлежит 50%. По данным Reuters, танкер Delta Harmony должен был погрузить нефть «Тенгизшевройл»
Фото: Isaac Urrutia / Reuters
Американская нефтекомпания Chevron подтвердила, что ей известно о сообщениях об инцидентах с судами, направлявшимися к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, передает Reuters. Один из танкеров был зафрахтован Chevron, сообщили в компании.

Все члены экипажа находятся в ⁠безопасности, судно направляется в порт, уточнили там. В Chevron ‌отметили, что атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз — «Тенгизшевройл» (ТШО). Доля Chevron в «Тенгизшевройл» составляет 50%, у ExxonMobil — 25%, у «КазМунайГаз» — 20%, у ЛУКОЙЛа — 5%. Chevron внимательно следит за ситуацией и координирует свои ⁠действия с оператором судна и властями, сказали в компании.

О том, что два нефтяных танкера — Delta Harmony и Matilda — подверглись атаке рядом с терминалом КТК, ранее сообщили Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источник. По сведениям «РИА Новости», суда «получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести». Источники Reuters также сообщали об атаке на судно Delta Supreme по пути к терминалу КТК.

По данным компании LSEG, на которые ссылается агентство, оператором танкера Delta Harmony является греческая Delta Tankers. По информации источников, судно должно было погрузить нефть «Тенгизшевройл», где у Chevron доля 50%. Delta Supreme также управляется Delta Tankers, передает Reuters.

В Казахстане завели дело за одобрение ударов Украины по терминалу КТК
Политика
Фото:gov.kz

Компания «Казмунайгаз» (КМГ) подтвердила, что нефтяной танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» («дочка» КМГ), подвергся атаке беспилотника близ объекта Каспийского трубопроводного консорциума.

Американская Chevron является миноритарным совладельцем КТК — ей принадлежит доля в 15%. Другие акционеры КТК: Российская Федерация — 24%, АО НК «КазМунайГаз» — 19%, ЛУКОЙЛ Интернешнл Гмбх — 12,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, МК «КТК Компани» (ООО) — 7%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. — 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Chevron КТК танкер атака дронов
