Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море
Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.
По словам собеседника телеканала, морские беспилотники Sea Baby использовались в совместной операции СБУ и ВМС.
Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, который следовал в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat подвергся новой атаке.
Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которую приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Как писал Bloomberg, первый танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, США таких мер не вводили.
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры Kairos и Virat. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла удар морских дронов по судам, следовавшим под флагом Гамбии в порт Новороссийска, а также нападение на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили