Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters

Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

По словам собеседника телеканала, морские беспилотники Sea Baby использовались в совместной операции СБУ и ВМС.

Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, который следовал в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat подвергся новой атаке.

Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которую приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Как писал Bloomberg, первый танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, США таких мер не вводили.

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры Kairos и Virat. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла удар морских дронов по судам, следовавшим под флагом Гамбии в порт Новороссийска, а также нападение на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».