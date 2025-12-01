 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters
Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters

Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

По словам собеседника телеканала, морские беспилотники Sea Baby использовались в совместной операции СБУ и ВМС.

Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, который следовал в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat подвергся новой атаке.

Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили
Политика

Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которую приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Как писал Bloomberg, первый танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, США таких мер не вводили.

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры Kairos и Virat. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла удар морских дронов по судам, следовавшим под флагом Гамбии в порт Новороссийска, а также нападение на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».

