NYT узнала, от каких уступок в рамках мирного плана отказалась Украина

Киев в альтернативном мирном плане из 20 пунктов, которым ответил США, отказался уступать подконтрольные территории и лишать Украину права на членство в НАТО. Москва настаивает на выводе ВСУ из Донбасса и отказе Киева от альянса

Фото: Reuters

В новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому, закреплен отказ Украины уступать контроль над Донбассом. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили пять бывших и действующих западных чиновников, знакомых с содержанием плана.

В частности, в предложенном Киевом плане говорится, что Украина должна сохранить контроль над остающимися за ВСУ территориями на востоке. Согласно мирному плану американского президента Дональда Трампа, Киев должен был уступить весь Донбасс, отметили два высокопоставленных европейских чиновника и бывший американский чиновник.

Также Киев убрал из плана тезис США об отказе Украины от права на вступление в НАТО, сообщили бывший и действующий высокопоставленные европейские чиновники.

Киев направил свои предложения на рассмотрение Вашингтона вечером 10 декабря. Это было ответом на мирный план, прежде предложенный Соединенными Штатами. Новый план президент Украины Владимир Зеленский активно прорабатывал во время встреч с европейскими лидерами в Лондоне, Брюсселе и Риме, пишет NYT. Новая встреча по мирному плану должна состояться 15 декабря. The Wall Street Journal писала, что переговоры с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине также планирует провести спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Источники Bild говорили, что администрация Трампа продолжает оказывать сильное давление на Зеленского и склоняет его к уступкам в рамках мирного урегулирования. Республиканец хотел был увидеть результат на переговорах к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря, утверждало издание.

Москва может быть довольна не всеми отредактированными пунктами в мирном плане по Украине, который получит, заявил накануне помощник российского президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что обновленной версии плана российская сторона пока не видела. Однако активные контакты Москвы с Вашингтоном «рано или поздно» возобновятся, отметил помощник главы государства.

Трамп подтверждал, что Вашингтон «выкинул кое-что» из плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, у документа «есть четыре или пять разных частей». Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало также исчезновение из документа пункта о правах нацменьшинств и религиозной свободе.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Стремление Киева к вступлению в блок — одна из причин начала конфликта, а ее возможное членство — «угрожающее событие» для России, поясняли в Кремле.

Кроме того, Москва добивается вывода украинских сил из Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал территорию исторически российской и заявил, что она будет возвращена военным или иным путем. Прекращение огня возможно только после вывода ВСУ из региона, подчеркивал Ушаков.