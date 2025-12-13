В Европе увидели «троянского коня» России в плане Трампа по Украине

В Европе считают, что Россия может использовать продвигаемую США демилитаризованную зону для достижения своих целей. Путин говорил, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европейские чиновники предполагают, что план по урегулированию конфликта на Украине, продвигаемый США, Россия может использовать для достижения своих целей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Издание называет предлагаемый план «троянским конем» России

Источники, знакомые с ситуацией, назвали главным камнем преткновения в последних встречах переговорщиков то, что план США по созданию демилитаризованной зоны, по их мнению, даст Россию возможность тайно размещать подразделения в спорных районах. Это может поставить под угрозу гарантии безопасности Киеву и создать предпосылки для новой эскалации, считают собеседники Bloomberg. Кроме того, европейские чиновники опасаются, что Россия может вмешаться в проведение выборов на Украине и референдума по территориям, который анонсировал Зеленский.

Ранее The Washington Post писала со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников, что мирные предложения США включают создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения. Один из обсуждаемых вариантов — корейский сценарий. Киев допускал такую возможность. Линия фронта, по этому плану, будет заморожена в Херсонской и Запорожской областях. Высокопоставленный украинский чиновник при этом уточнил в беседе с Financial Times, что последняя версия мирного плана США не предусматривает вывода российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны, создаваемой после вывода украинских сил из Донбасса.

Собеседники агентства говорят, что вывод украинских сил из районов Донбасса, сейчас подконтрольных Киеву, может дать России явное преимущество. Bloomberg в связи с этим предполагает, что Европа в ближайшее время сосредоточится на обеспечение того, чтобы в будущем соглашении не было «троянских коней».

Президент Украины Владимир Зеленский должен 15 декабря встретиться в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы продолжить переговоры, отмечает Bloomberg. Об этом также писали Axios и The Wall Street Journal, по их информации, во встрече будут участвовать и представители США — зять президента Джаред Кушнер и спецпосланник главы государства Стив Уиткофф. По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, перед встречей советники по национальной безопасности Украины, европейских стран и США проведут обсуждения проектов планов.

Россия добивается признания за собой Крыма, а также вывода украинских войск из Донбасса. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, говорил президент Владимир Путин.

Трамп считает, что Россия не будет «захватывать всю Украину». Путин подчеркивал, что Москве не нужна капитуляция Киева, она хочет только «признания реалий, которые сложились на земле».

«Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша», — говорил он. При этом президент пояснял, что российская сторона исходит из реалий, которые складываются на земле.

«У нас есть старинное правило: где ступает нога русского солдата, то наше. Но я не хочу, чтобы это выглядело милитаристски. Мы на каждом этапе предлагали тем, с кем были в контакте, остановиться лучше сейчас, потому что ситуация будет усугубляться и придется вести переговоры с худших позиций. Но мы все время слушали «нет-нет-нет», потому что те, кто руководствуется неоколониальными принципами, думали, что сейчас легко поживятся за счет России», — говорил Путин.

Зеленский допускал проведение референдума по вопросу о выводе украинских сил из Донбасса.