 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Bild сообщила о жестком давлении Трампа на Зеленского для заключения мира

Bild: Трамп давит на Зеленского, склоняя его к уступкам для заключения мира
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп оказывает сильное давление на Зеленского и склоняет его к уступкам в рамках мирного урегулирования, узнала Bild. По его данным, Трамп хочет увидеть результат на переговорах к Рождеству
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Мирные переговоры по Украине сейчас идут активнее, чем когда-либо с начала конфликта, а американский президент Дональд Трамп оказывает на лидера Украины Владимира Зеленского жесткое давление, подталкивая его к уступкам для заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Кроме этого, как стало известно изданию, в Евросоюзе и США пока нет единой позиции по переговорам. Часть европейских стран хочет использовать российские замороженные активы напрямую для поддержки Украины, в то время как Вашингтон настаивает на создании американского фонда восстановления.

По данным источников, новым неофициальным дедлайном, к которому Трамп хотел бы увидеть результат на переговорах, считается католическое Рождество — 25 декабря.

Axios узнал о готовности США предоставить Киеву гарантии как члену НАТО
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Как ранее сообщили Axios и The Wall Street Journal, в понедельник, 15 декабря, в Берлине состоятся переговоры спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, зята американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского с европейскими лидерами из Германии, Франции и Великобритании.

Встреча пройдет очно, хотя ранее речь шла только о переговорах по видеосвязи, уточняет Bild. В Берлине это расценивают как сигнал о том, что Белый дом давит на стороны и хочет быстрой сделки, добавила газета.

Издание пишет, что на переговорах в Берлине стороны будут обсуждать территориальный вопрос, гарантии безопасности для Украины, восстановление страны после заключения мира, а также судьбу российских замороженных активов. В частности, они обсудят предложения по предоставлению Украине гарантий, аналогичных пятой статье устава НАТО, сохранению за Украиной 80% ее территории и помощи в восстановлении, сообщали Axios в Белом доме.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Зеленский Дональд Трамп давление переговоры Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Axios узнал о готовности США предоставить Киеву гарантии как члену НАТО
Политика
Меркель сочла неверным оставлять переговоры с Путиным на усмотрение США
Политика
RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:41 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:41
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами Политика, 14:00
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея Спорт, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Главные нововведения для водителей в 2026 году. К чему готовиться Авто, 13:37
На Украине более 1 млн человек остались без света после ночных взрывов Политика, 13:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Эрдоган призвал не допустить превращения Черного моря в арену боя Политика, 13:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси Спорт, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа Политика, 13:01
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал Спорт, 12:57
Бывшего сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск Политика, 12:48