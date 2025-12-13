Bild сообщила о жестком давлении Трампа на Зеленского для заключения мира

Bild: Трамп давит на Зеленского, склоняя его к уступкам для заключения мира

Трамп оказывает сильное давление на Зеленского и склоняет его к уступкам в рамках мирного урегулирования, узнала Bild. По его данным, Трамп хочет увидеть результат на переговорах к Рождеству

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Мирные переговоры по Украине сейчас идут активнее, чем когда-либо с начала конфликта, а американский президент Дональд Трамп оказывает на лидера Украины Владимира Зеленского жесткое давление, подталкивая его к уступкам для заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Кроме этого, как стало известно изданию, в Евросоюзе и США пока нет единой позиции по переговорам. Часть европейских стран хочет использовать российские замороженные активы напрямую для поддержки Украины, в то время как Вашингтон настаивает на создании американского фонда восстановления.

По данным источников, новым неофициальным дедлайном, к которому Трамп хотел бы увидеть результат на переговорах, считается католическое Рождество — 25 декабря.

Как ранее сообщили Axios и The Wall Street Journal, в понедельник, 15 декабря, в Берлине состоятся переговоры спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, зята американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского с европейскими лидерами из Германии, Франции и Великобритании.

Встреча пройдет очно, хотя ранее речь шла только о переговорах по видеосвязи, уточняет Bild. В Берлине это расценивают как сигнал о том, что Белый дом давит на стороны и хочет быстрой сделки, добавила газета.

Издание пишет, что на переговорах в Берлине стороны будут обсуждать территориальный вопрос, гарантии безопасности для Украины, восстановление страны после заключения мира, а также судьбу российских замороженных активов. В частности, они обсудят предложения по предоставлению Украине гарантий, аналогичных пятой статье устава НАТО, сохранению за Украиной 80% ее территории и помощи в восстановлении, сообщали Axios в Белом доме.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов.