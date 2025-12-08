В Лондоне началась встреча Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером

Фото: Adrian Dennis / Reuters

В Лондоне, в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу мирного плана по Украине, сообщает Sky News.

По данным телеканала, основной темой обсуждения лидеров являются гарантии безопасности. После приземления в Великобритании Зеленский в своем телеграм-канале написал: «Безопасность должна быть гарантирована».

«У нас четверых будет возможность обсудить различные вопросы [мирного плана], сделать это конфиденциально и добиться прогресса», — сообщил Стармер (цитата по Sky News).

На встрече Стармер подчеркнул, что «вопросы Украины касаются только Украины», назвав сегодняшние переговоры критическим этапом на пути к миру. Эту мысль поддержал Зеленский, заявив, что на данном этапе важны единство между Европой, Украиной и США, а также сама возможность проведения подобных встреч.

Корреспондент Sky News позже сообщил, что встреча четырех лидеров в Лондоне «не вселила большого оптимизма».

8 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил Зеленскому о результатах переговоров украинской делегации со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером после их возвращения из Москвы. По словам Умерова, главной задачей украинской делегации «было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве».