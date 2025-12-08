 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Лондоне началась встреча Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Adrian Dennis / Reuters
Фото: Adrian Dennis / Reuters

В Лондоне, в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу мирного плана по Украине, сообщает Sky News.

По данным телеканала, основной темой обсуждения лидеров являются гарантии безопасности. После приземления в Великобритании Зеленский в своем телеграм-канале написал: «Безопасность должна быть гарантирована».

«У нас четверых будет возможность обсудить различные вопросы [мирного плана], сделать это конфиденциально и добиться прогресса», — сообщил Стармер (цитата по Sky News).

Sky News узнал о визите Зеленского в Брюссель после переговоров в Лондоне
Политика
Владимир Зеленский

На встрече Стармер подчеркнул, что «вопросы Украины касаются только Украины», назвав сегодняшние переговоры критическим этапом на пути к миру. Эту мысль поддержал Зеленский, заявив, что на данном этапе важны единство между Европой, Украиной и США, а также сама возможность проведения подобных встреч.

Корреспондент Sky News позже сообщил, что встреча четырех лидеров в Лондоне «не вселила большого оптимизма».

8 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил Зеленскому о результатах переговоров украинской делегации со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером после их возвращения из Москвы. По словам Умерова, главной задачей украинской делегации «было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Лондон Владимир Зеленский Кир Стармер Фридрих Мерц Эмманюэль Макрон переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Sky News узнал о визите Зеленского в Брюссель после переговоров в Лондоне
Политика
Зеленский заявил, что на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс»
Политика
Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:56 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:56
Путин призвал избавиться от «ненужных никому отчетов» и бумаг Политика, 18:14
Upside Development расширила портфель коммерческой недвижимости Пресс-релиз, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года Спорт, 18:07
У волейболиста «Локомотива» обнаружили онкологическое заболевание Спорт, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Аналитики назвали локомотив роста цен на жилье в столичном регионе Недвижимость, 17:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами Политика, 17:54
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака Политика, 17:48
В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения Общество, 17:46
Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным Экономика, 17:45
Мерц усомнился в части пунктов мирного плана США Политика, 17:42
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42