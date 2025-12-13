WSJ сообщила о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским в Берлине

WSJ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами Европы в Берлине на выходных

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этих выходных встретится с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, Уиткофф также встретится с «коллегами» из Великобритании, Германии и Франции в воскресенье и понедельник.

15 декабря, в понедельник, канцлер Германии Фридрих Мерц примет Зеленского «для немецко-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине», сообщил ранее пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус. «Вечером к переговорам присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.

Berliner Morgenpost писала, что во встрече примут участие представители Великобритании и Франции, а также, возможно, Польши и Италии.

WSJ отмечает, что решение отправить Уиткоффа на встречу в Германии подчеркивает стремление США сократить разногласия между Киевом и Вашингтоном по условиям мирного плана.

В то же время RMF FM сообщила об отмене встречи 13 декабря в Париже, в которой должны были принять участие представители Украины, Великобритании, Германии, Франции и США. О планах провести такую встречу сообщал Axios.

По информации издания, на ней планировали обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине, в частности, «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы. Эти предложения Киев отразил в ответе на мирный план США, переданный американской стороне 10 декабря.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправит на эту встречу своего представителя, если увидит хороший шанс заключить мирное соглашение. В ночь на 13 декабря он рассказал о «большом прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.