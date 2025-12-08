Sky News узнал о визите Зеленского в Брюссель после переговоров в Лондоне

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президента Украины Владимира Зеленского ждут в понедельник, 8 декабря, в Брюсселе, куда он отправится на встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сразу после завершения переговоров в Лондоне о ситуации с урегулированием российско-украинского конфликта. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По его данным, Зеленский вылетит в Бельгию в 17:00 по лондонскому времени (20:00 мск). В 19:45 (22:45 мск) у него запланирована встреча с Рютте.

«20:30 — Зеленский завершит насыщенный день встречей с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен», — уточняет Sky News.

Телеканал также сообщает, что Зеленский уже приземлился в Великобритании. В скором времени начнется его встреча с британским премьером Киром Стармером. К ним присоединятся президенты Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Журналисты Sky News ведут прямую трансляцию с Даунинг-стрит в Лондоне. Перед этим они показали, как перед офисом Стармера в доме № 10 постелили красную дорожку к приезду высокопоставленных гостей.

7 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россию «устраивают» предложения США.

«Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится», — отметил Трамп.