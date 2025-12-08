 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Sky News узнал о визите Зеленского в Брюссель после переговоров в Лондоне

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президента Украины Владимира Зеленского ждут в понедельник, 8 декабря, в Брюсселе, куда он отправится на встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сразу после завершения переговоров в Лондоне о ситуации с урегулированием российско-украинского конфликта. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По его данным, Зеленский вылетит в Бельгию в 17:00 по лондонскому времени (20:00 мск). В 19:45 (22:45 мск) у него запланирована встреча с Рютте.

«20:30 — Зеленский завершит насыщенный день встречей с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен», — уточняет Sky News.

Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Рустем Умеров

Телеканал также сообщает, что Зеленский уже приземлился в Великобритании. В скором времени начнется его встреча с британским премьером Киром Стармером. К ним присоединятся президенты Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Журналисты Sky News ведут прямую трансляцию с Даунинг-стрит в Лондоне. Перед этим они показали, как перед офисом Стармера в доме № 10 постелили красную дорожку к приезду высокопоставленных гостей.

7 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россию «устраивают» предложения США.

«Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится», — отметил Трамп.

Денис Малышев
Владимир Зеленский Кир Стармер Эмманюэль Макрон Фридрих Мерц Марк Рютте Урсула фон дер Ляйен мирное урегулирование
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
