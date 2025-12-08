Sky News узнал о визите Зеленского в Брюссель после переговоров в Лондоне
Президента Украины Владимира Зеленского ждут в понедельник, 8 декабря, в Брюсселе, куда он отправится на встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сразу после завершения переговоров в Лондоне о ситуации с урегулированием российско-украинского конфликта. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
По его данным, Зеленский вылетит в Бельгию в 17:00 по лондонскому времени (20:00 мск). В 19:45 (22:45 мск) у него запланирована встреча с Рютте.
«20:30 — Зеленский завершит насыщенный день встречей с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен», — уточняет Sky News.
Телеканал также сообщает, что Зеленский уже приземлился в Великобритании. В скором времени начнется его встреча с британским премьером Киром Стармером. К ним присоединятся президенты Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Журналисты Sky News ведут прямую трансляцию с Даунинг-стрит в Лондоне. Перед этим они показали, как перед офисом Стармера в доме № 10 постелили красную дорожку к приезду высокопоставленных гостей.
7 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россию «устраивают» предложения США.
«Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится», — отметил Трамп.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили