Политика⁠,
0

Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной странами Европы стало исчезновение из документа пункта о необходимости обеспечить в стране права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает «РИА Новости».

«Там было записано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология, и деятельность должны быть запрещены. После контактов с европейцами, количество пунктов сократилось», — сказал Лавров.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Денис Малышев
Сергей Лавров мирное урегулирование Украина
Праздники без последствий
