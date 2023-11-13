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Военная операция на Украине ,  
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The Economist оценил безвозвратные потери ВСУ в 70 тыс. человек

The Economist: потери Украины убитыми и ранеными составили 190 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Во время конфликта России и Украины, по оценкам американских чиновников, погибли не менее 70 тыс. украинских военнослужащих, до 120 тыс. были ранены, пишет издание. Россия и Украина не раскрывают свои потери
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Во время конфликта России и Украины погибли не менее 70 тыс. украинских военных, до 120 тыс. получили ранения, пишет The Economist со ссылкой на оценки американских чиновников.

В ближайшие годы, пишет издание, Украине потребуется большое количество врачей и психологов для работы с ветеранами конфликта, среди которых будут тысячи служащих с ампутированными конечностями.

Как пишет The Economist, день начала полномасштабных боев «перевернул жизни бесчисленного количества украинцев и рынок страны»: 4,8 млн человек потеряли работу, весной 2022 года безработица достигла 30%. К октябрю 2023-го ее удалось снизить до 18,4%, но это все еще значительно выше прежнего уровня. Экономика Украины все больше зависит от женщин, из 36 малых и средних компаний страны немногим более половины (51%) управляются женщинами, привела статистику министр экономики Юлия Свириденко.

В августе газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков писала, что потери украинской армии превысили 150 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Киев почти не раскрывает количество погибших и раненых в результате конфликта военных. В декабре прошлого года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что с начала военных действий погибли от 10 тыс. до 13 тыс. военнослужащих. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в апреле этого года заявлял, что потери вооруженных сил с начала боевых действий меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции (в феврале там произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7, количество погибших превышает 50 тыс. человек).

Минобороны России в последний раз отчитывалось о потерях в сентябре 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

6 июня Шойгу заявлял, что за последние три дня с начала украинского наступления при отражении атак ВСУ с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения.

В середине того же месяца президент Владимир Путин говорил, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

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30 октября Шойгу заявил, что Киев с начала контрнаступления потерял более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Об огромных потерях ВСУ не раз говорил и Путин. «Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении [с российской армией]», — заявлял он в октябре.

Российская сторона уверена, что наступление Украины провалилось. Глава Минобороны в частности говорил, что украинские войска терпят поражение, несмотря на поставки оружия западными странами.

Киев признает трудности с контрнаступлением. Подоляк в частности пояснял, что оно «выбилось из графика» из-за задержек с поставками вооружений. Украинский президент Владимир Зеленский при этом отмечал, что у Киева есть план наступления в этом году и в следующем, и что ВСУ постараются «показать результат» до конца этого года.

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Елена Чернышова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ВСУ потери
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