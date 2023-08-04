Минобороны России назвало потери Украины с начала наступления

Украина за время продолжающегося третий месяц наступления потеряла более 43 тыс. военных, утверждает ведомство. Россия свои потери не раскрывает

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Армия Украины за время продолжающегося третий месяц наступления потеряла свыше 43 тыс. военнослужащих, заявило Минобороны России.

«Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — добавили в ведомстве.

Минобороны в последний раз отчитывалось о российских потерях более десяти месяцев назад — 21 сентября 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

6 июня он заявлял, что за последние три дня, с начала украинского наступления, при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения. Украинские потери он тогда оценивал в 3,7 тыс. человек.

В середине июня президент Владимир Путин сказал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина». В конце месяца секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что ВСУ в ходе наступления потеряли около 13 тыс. человек.

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой утверждал, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Путин в ответ сказал: «Больше, уже больше». «Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», — указал он. «Большие [потери], из-за своей тактики», — считает Лукашенко. «Да, из-за своей глупости», — добавил российский президент.

27 июля Путин заявлял об активизации боев на запорожском направлении и больших потерях украинских военных. Тогда он отметил, что «к сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная». У России потери «в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника», утверждал он. Точное количество погибших и раненых российские власти не раскрывают.

31 июля Шойгу сообщал, что украинские войска за июль потеряли более 20,8 тыс. человек личного состава и более 2,2 тыс. единиц военной техники, в том числе десять танков Leopard. Россия неоднократно заявляла о безуспешности наступления Киева.

На этой неделе The New York Times писала о «колоссальном» количестве раненых при наступлении украинских военных, которые поступают в созданные недалеко от линии фронта временные медицинские пункты.