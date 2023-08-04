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Минобороны России назвало потери Украины с начала наступления

Минобороны России: потери Украины при наступлении превысили 43 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина за время продолжающегося третий месяц наступления потеряла более 43 тыс. военных, утверждает ведомство. Россия свои потери не раскрывает
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Армия Украины за время продолжающегося третий месяц наступления потеряла свыше 43 тыс. военнослужащих, заявило Минобороны России.

«Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — добавили в ведомстве.

Минобороны в последний раз отчитывалось о российских потерях более десяти месяцев назад — 21 сентября 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

6 июня он заявлял, что за последние три дня, с начала украинского наступления, при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения. Украинские потери он тогда оценивал в 3,7 тыс. человек.

В середине июня президент Владимир Путин сказал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина». В конце месяца секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что ВСУ в ходе наступления потеряли около 13 тыс. человек.

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой утверждал, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Путин в ответ сказал: «Больше, уже больше». «Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», — указал он. «Большие [потери], из-за своей тактики», — считает Лукашенко. «Да, из-за своей глупости», — добавил российский президент.

27 июля Путин заявлял об активизации боев на запорожском направлении и больших потерях украинских военных. Тогда он отметил, что «к сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная». У России потери «в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника», утверждал он. Точное количество погибших и раненых российские власти не раскрывают.

31 июля Шойгу сообщал, что украинские войска за июль потеряли более 20,8 тыс. человек личного состава и более 2,2 тыс. единиц военной техники, в том числе десять танков Leopard. Россия неоднократно заявляла о безуспешности наступления Киева.

На этой неделе The New York Times писала о «колоссальном» количестве раненых при наступлении украинских военных, которые поступают в созданные недалеко от линии фронта временные медицинские пункты.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Украина потери
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