Маск назвал высокими потери Украины в контрнаступлении
Украинская сторона потеряла много людей ради небольших успехов в ходе контрнаступления, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Так он прокомментировал публикацию, в которой на карте показаны территории, над которыми украинская сторона, по ее заявлениям, установила контроль.
«Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).
Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Российский президент Владимир Путин назвал его провальным. По его данным, к сентябрю Киев потерял 71,5 тыс. бойцов, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разных классов. Министр обороны Сергей Шойгу называл самым напряженным запорожское направление.
The Economist 13 сентября писала, что на Западе сомневаются в успехе Украины до зимы. В Киеве признавали, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы», а также большие потери. «У нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время украинские власти пообещали, что оно продолжится и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности. Зеленский исключил окончание конфликта путем территориальных уступок.
Как писала Financial Times, главная цель наступления ВСУ — прорвать сухопутный мост в Запорожской области, соединяющий Ростовскую область и Крым через новые территории.
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