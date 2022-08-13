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Премьер Белоруссии пообещал ЕС «отзеркалить» конфискацию имущества страны

По словам Романа Головченко, пока случаев конфискации или национализации в ЕС не было, но если они возникнут, то в Белоруссии примут аналогичные ответные меры
Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Юрий Орешкин / БелТА / ТАСС)

В странах Европы звучат угрозы о национализации, конфискации или изъятии белорусского имущества — если они будут реализованы, Минск пойдет на ответные меры, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Есть угрозы, заявления о планах по национализации, но пока в странах ЕС нет прецедентов по прямой конфискации или изъятию белорусского имущества. Мы, соответственно, пока тоже таких мер не принимаем», — рассказал он. Однако, отметил политик, если европейские страны «материализуют свои угрозы, <...> тут же мы это отзеркалим и здесь» (цитата по БелТА).

Он указал, что в прибалтийских странах «ухудшились условия хозяйствования» для принадлежащих Белоруссии объектов — калийного терминала «Беларуськалий» в порту Клайпеды (Литва) и санатория «Белоруссия» в Юрмале (Латвия). В терминал нельзя зайти для отправки товаров, для санатория действуют ограничения на прием граждан Белоруссии. Однако власти Литвы и Латвии не приняли решение о конфискации этих объектов.

В ответ на меры Запада Минск подготовил перечень компаний, в которых «резиденты из недружественных стран» имеют доли, и наложил запрет на отчуждение этих долей, что не позволит уйти из страны тем, кто хочет «бросить все здесь, убежать и увезти деньги», сказал Головченко.

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Фото:Авилов Александр / АГН «Москва»

На фоне введения санкций в отношении России в некоторых странах начали рассматривать возможность конфискации различных российских активов — как государственных, так и частных.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил, что в стране уже изъяты активы России примерно на $765 млн и Киев намерен конфисковать «еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству». Зеленский уточнил, что всего изъятию в качестве активов России и ее резидентов подлежат 36 тыс. позиций.

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на это, что Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле.

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Фото:Роскосмос

МИД Великобритании указывал, что рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине по аналогии с Канадой, где разрабатывался такого рода закон. В США такую законодательную инициативу поддержала палата представителей, однако затем газета The New York Times писала, что в Белом доме нет единого мнения по вопросу конфискации замороженных российских активов из-за возможного появления недоверия к США как к стране для хранения инвестиций. В Германии отмечали, что открыты к конфискации государственной, но не частной российской собственности.

В России также рассматривали идею конфискации активов недружественных стран. Например, эту меру поддержал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя принятие в США закона о передаче замороженных российских активов Украине. Прецеденты перехода имущества в собственность государства в России были — так, в конце июня в стране передали в собственность государства все права и обязанности компании — оператора завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», почти половиной акций которой владели зарубежные компании.

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Теги
Лилия Пашкова
Белоруссия конфискация имущества Евросоюз
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