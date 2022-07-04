МИД Британии заявил об обсуждении идеи конфискации российских активов

Лиз Трасс заявила, что поддерживает концепцию, но Лондону необходимо разобраться в деталях. Вырученные деньги могут пойти на помощь украинцам, пострадавшим от боевых действий, или Киеву на восстановление страны

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В Великобритании «очень внимательно» рассматривают вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине, заявила глава МИЛ страны Лиз Трасс, передает Guardian.

«Я поддерживаю концепцию. Мы рассматриваем [этот вопрос] очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — пояснила Трасс.

По ее словам, претворение этой инициативы в жизнь, скорее всего, потребует законодательных изменений, но не обязательно.

Конфискованные активы могут быть переданы пострадавшим от боевых действий гражданам Украины или властям страны.

В конце апреля в Канаде разработали законопроект, который позволяет властям продавать конфискованные активы попавших под санкции людей. Под действие проекта закона попадают движимое и недвижимое имущество, счета в банках и криптовалютные кошельки. Вырученные деньги могут быть использованы для восстановления иностранного государства, «пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности»; для «восстановления международного мира и безопасности» и выплаты компенсаций пострадавшим.

25 июня законопроект получил одобрение сената Канады (верхняя палата парламента страны).

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Еще в начале марта Bloomberg писал, что конфискация имущества подсанкционных россиян может упереться в долгие судебные процессы из-за прав собственности.

Президент Владимир Путин называл это «воровством чужих активов» и утверждал, что добра такие действия не доводят. «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил он.

После начала военной операции на Украине Британия неоднократно вводила санкции против России. в том числе персональные против предпринимателей, топ-менеджеров, чиновников, сотрудников СМИ и других. Так, под ограничения попали до недавнего времени глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, сооснователь «Альфа-Груп» Михаил Фридман, глава Сбербанка Герман Греф, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов и другие.