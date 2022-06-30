Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалин-2»

Акциями компании владели «Газпром», англо-голландская Shell и японские Mitsui & Co. и Mitsubishi. Shell в феврале объявила о выходе из проекта, Япония же хотела продолжить участие. Теперь акции зарубежных компаний перешли России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.

В соответствии с документом, все права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», которая работает на основе соглашения о разделе продукции, перейдут созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование созданной правительством компании.

Сейчас акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). Согласно указу, «Газпром» получит долю, пропорциональную «количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании», доли остальных акционеров перейдут в собственность компании, которую создадут российские власти.

В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России.

В соответствии с указом правительство должно создать ООО, которому перейдут:

права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».

имущество компании, как созданное в рамках соглашения о разделе продукции, так и вне его.

Все сотрудники компании должны перейти на работу в новое юрлицо.

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РБК направил запрос представителю крупнейшего иностранного акционера Sakhalin Energy — англо-голландской Shell.

«Сахалин Энерджи» — компания-оператор проекта первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Проект включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ (его производительность — 9,6 млн т в год) и терминал на юге Сахалина. Компания была основана в 1994 году, добыча углеводородов в рамках проекта началась в 1999-м, «Газпром» стал участником проекта в 2007-м, а завод СПГ заработал в 2009-м.

В конце февраля англо-голландская Shell объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» — не только «Сахалина-2», но и также из Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток-2».

В апреле, как сообщало агентство Bloomberg, компания начала выводить своих сотрудников из проектов. В то же время газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Shell ведет переговоры с китайскими энергетическими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже своей доли в «Сахалине-2». Один из источников FT назвал идущие переговоры «кошмарными», поскольку предполагалось, что сделка будет невыгодной для Shell.

Японское правительство наоборот решило не выходить из проекта. Премьер-министр Фумио Кисида отмечал, что страна сохранит доли и в «Сахалине-2», и в «Сахалине-1» (проект по разработке нефтяных месторождений, его участники — «Роснефть», японская Sodeco, индийская ONGC Videsh и американская ExxonMobil, которая заявляла о выходе из проекта). Япония желала остаться в проекте завода СПГ, чтобы ее место в нем не заняла другая страна.