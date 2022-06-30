Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалин-2»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 15:56
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 23:45
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали ученого в больнице Политика, 23:16
Власти Крыма перенесли сроки запуска поездов в Херсон и Мелитополь Общество, 23:07
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 23:04
Дочь Тутберидзе решила остаться в сборной России Спорт, 22:53
Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалин-2» Бизнес, 22:48
Путин заявил, что догматизм Запада повышает риск его непродуманных шагов Политика, 22:42
Кабмин до конца года ограничил экспорт риса и кормовых аминокислот Экономика, 22:32
Испанский теннисист Надаль пробился в третий круг Уимблдона Спорт, 22:30
СБУ объявила об аресте туристических активов российского миллиардера Политика, 22:05
Посол России допустила разрыв дипотношений с Болгарией Политика, 21:54
Отстраненный за политическую позицию Карякин поднялся в рейтинге FIDE Спорт, 21:53
Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» фонда Финансы, 21:52
Верховный суд РФ не стал признавать банкротом футбольный ЦСКА Спорт, 21:50

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалин-2»

Акциями компании владели «Газпром», англо-голландская Shell и японские Mitsui & Co. и Mitsubishi. Shell в феврале объявила о выходе из проекта, Япония же хотела продолжить участие. Теперь акции зарубежных компаний перешли России
«Газпром» GAZP ₽207 -30,46% Купить
Shell SHEL $52,29 -0,55% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.

В соответствии с документом, все права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», которая работает на основе соглашения о разделе продукции, перейдут созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование созданной правительством компании.

Сейчас акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). Согласно указу, «Газпром» получит долю, пропорциональную «количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании», доли остальных акционеров перейдут в собственность компании, которую создадут российские власти.

В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России.

В соответствии с указом правительство должно создать ООО, которому перейдут:

  • права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».
  • имущество компании, как созданное в рамках соглашения о разделе продукции, так и вне его.

Все сотрудники компании должны перейти на работу в новое юрлицо.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Производственная система «Тойоты». Уходя от массового производства
Саммари
Pro
Фото: Smart Reading 7 навыков высокоэффективных людей
Саммари

РБК направил запрос представителю крупнейшего иностранного акционера Sakhalin Energy — англо-голландской Shell.

В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»
Бизнес
Платформа &laquo;Лунская-А&raquo; проекта &laquo;Сахалин-2&raquo; =

«Сахалин Энерджи» — компания-оператор проекта первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Проект включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ (его производительность — 9,6 млн т в год) и терминал на юге Сахалина. Компания была основана в 1994 году, добыча углеводородов в рамках проекта началась в 1999-м, «Газпром» стал участником проекта в 2007-м, а завод СПГ заработал в 2009-м.

В конце февраля англо-голландская Shell объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» — не только «Сахалина-2», но и также из Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток-2».

В апреле, как сообщало агентство Bloomberg, компания начала выводить своих сотрудников из проектов. В то же время газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Shell ведет переговоры с китайскими энергетическими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже своей доли в «Сахалине-2». Один из источников FT назвал идущие переговоры «кошмарными», поскольку предполагалось, что сделка будет невыгодной для Shell.

Японское правительство наоборот решило не выходить из проекта. Премьер-министр Фумио Кисида отмечал, что страна сохранит доли и в «Сахалине-2», и в «Сахалине-1» (проект по разработке нефтяных месторождений, его участники — «Роснефть», японская Sodeco, индийская ONGC Videsh и американская ExxonMobil, которая заявляла о выходе из проекта). Япония желала остаться в проекте завода СПГ, чтобы ее место в нем не заняла другая страна.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
При участии
Тимофей Дзядко
«Сахалин-2» Sakhalin Energy Владимир Путин Shell Газпром

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Япония сократит импорт российской нефти, но не выйдет из «Сахалина-2»
Бизнес
FT сообщила о начале «кошмарного» выхода Shell из проекта «Сахалин-2»
Бизнес
В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter