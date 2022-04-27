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В Канаде разработали законопроект о продаже активов попавших под санкции

Согласно законопроекту, канадские власти смогут конфисковывать и продавать особняки, квартиры, яхты, самолеты и даже счета попавших под санкции лиц и организаций
Мелани Жоли
Мелани Жоли (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Правительство Канады намерено внести изменения в законодательство, чтобы получить возможность продавать конфискованные активы попавших под санкции лиц, сообщает местное издание National Post.

«Мы ищем возможности не только замораживать, но и конфисковывать активы санкционированных физических и юридических лиц, чтобы позволить нам выплачивать компенсации жертвам с помощью вырученных средств», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Министр также отметила, что в случае принятия закона Канада станет первой страной в G7, которая пошла на такой шаг в расширении режима санкций.

Как пишет National Post, под действие нового закона попадет широкий спектр активов: помимо движимого и недвижимого имущества, это могут быть счета в банках и криптовалютные кошельки. Решение о конфискации и продаже активов должно будет получить одобрение в Верховном суде Канады, в котором будут определять, действительно ли собственность принадлежит, удерживается или контролируется «прямо или косвенно» лицом, организацией или государством, оказавшимися под санкциями.

Законопроект уже предложен к рассмотрению Палаты общин — нижней палаты парламента Канады. Существующие законы страны позволяют замораживать активы и запрещать проведение операций со счетами подсанкционных лиц и компаний.

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С конца февраля Канада ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Они коснулись представителей российской власти: членов Совета безопасности России, министров и сенаторов; отечественных банков — в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и др.; компаний «Газпром», РЖД, «Газпромнефть», «Транснефть», АЛРОСА и т.д.; бизнесменов, в том числе Бориса Ротенберга, Евгения Пригожина, Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Владимира Потанина и др.

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Оттава также отменила все разрешения на экспорт для российских компаний, ввела ограничения против Минфина, Фонда национального благосостояния и Центробанка России, с которым, в частности, запретила проводить операции своим банкам. Кроме того, власти Канады ввели запрет на импорт нефтепродуктов из России.

Премьер-министр Джастин Трюдо отмечал, что Канада будет сохранять экономические санкции против России до тех пор, пока она «не признает и не согласится с тем, что допустила огромную ошибку, и не выведет своих солдат с украинской территории».

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин указывал, что санкции против Москвы «незаконны» и западным странам «придется компенсировать» тот вред, который они нанесли российской экономике. Представитель Кремля Дмитрий Песков сравнивал арест активов бизнесменов из России с ограблением «на Диком Западе».

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Теги
Лилия Пашкова
Канада конфискация продажа активов санкции
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в ИК «Фридом Финанс»

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