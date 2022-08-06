Медведев ответил Зеленскому на предложение конфисковать активы России

Конфискацией «преступно нажитого имущества» Киева и его возвратом народу Донбасса занимается ВС России, подчеркнул Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле. Так заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского конфисковать российское имущество.

«Вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы», — добавил он.

Ранее 6 августа Зеленский заявил, что российские активы на общую сумму около $765 млн уже конфискованы на Украине. По его словам, эта работа продолжается, и еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих российскому государству, подсанкционным гражданам и компаниям из России и российским банкам.

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