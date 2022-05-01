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Война санкций ,  
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Володин выступил за конфискацию активов бизнеса из недружественных стран

Категорически против конфискации зарубежного имущества выступал бизнесмен, глава «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, подобные действия вернут Россию в 1917 год
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Принятие в США закона о передаче замороженных российских активов Украине является «опасным прецедентом», в ответ на действия Запада было бы правильно конфисковать у бизнеса из недружественных стран активы в России, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, принятие палатой представителей США закона о возможности передачи Украине замороженных российских активов никак не повлияет на экономику России, поскольку «изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие».

По словам Володина, в России цивилизованно действуют в отношении зарубежных компаний, которые захотели уйти с рынка. Их доли выкупают российские предприниматели. При этом, считает он, аналогичным образом нельзя назвать действия ряда недружественных стран, например, Литвы, Латвии, Польши и США, которые, как он считает, «занимаются воровством».

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», — написал Володин.

Он также предложил направить вырученные от иностранных активов средства на развитие России.

Против «национализации и экспроприации» иностранных активов в России ранее в интервью РБК выступил бизнесмен, глава «Норникеля» Владимир Потанин. Он увидел в этом признаки «рэкета» и заявил, что при подобном сценарии Россия вернется в 1917 год.

Идею национализировать имущество зарубежных компаний, которые решили уйти из России, озвучила партия «Единая Россия». Против этого выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что пока рано делать выводы.

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В России оценили инициативу Байдена изымать активы российских бизнесменов
Политика
Андрей Климов

27 апреля большинство членов палаты представителей США проголосовало за принятие закона «Об аресте активов для восстановления Украины». Как писал The Hill, он не имеет обязательной силы и содержит призыв к президенту США Джо Байдену арестовывать, конфисковывать и продавать активы лиц, связанных с Россией, и использовать их «на благо народа Украины». Закон поддержали 417 членов палаты представителей, против проголосовали четыре демократа и четыре республиканца.

После начала спецоперации на Украине США и ЕС объявили о решении заморозить активы и резервы ЦБ. Позже министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия потеряла доступ к $300 млрд из почти $640 млрд всех резервов. Под западные санкции также попали крупные российские бизнесмены, яхты, виллы и другое имущество которых начали арестовывать по всей Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные действия западных стран «бандитизмом на международном уровне».

В начале марта первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что Киев вместе с западными партнерами обсуждает механизм конфискации $415 млрд резервов российского Центробанка. В конце апреля украинский премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что переговоры на эту тему ведутся.

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Теги
Персоны
Кирилл Соколов
конфискация зарубежные активы санкции Вячеслав Володин Госдума

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

3 февраля 1964 года
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в ИК «Фридом Финанс»

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