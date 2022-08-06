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Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине

Глава государства также сообщил о продолжающейся работе по изъятию более 900 принадлежащих российскому государству объектов. Соответствующий указ был утвержден украинским правительством накануне
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Российские активы на общую сумму порядка $765 млн уже конфискованы на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен (около $765 млн). Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию», — сказал он.

Власти Украины объявили о планах конфисковать 903 актива России
Политика
Владимир&nbsp;Зеленский

5 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. По его словам, все имущество, которое украинские власти намерены конфисковать, разделено на три категории:

  • имущество, которое принадлежит российскому государству;
  • активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России;
  • активы российских банков.

«Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — пояснил он.

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Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» Зеленский подписал 10 марта. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Тогда документ касался только собственности юридических лиц.

Ранее директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщал, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин ее целями назвал защиту населения Донбасса «от геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию страны». Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Зеленский российские активы конфискация Военная операция на Украине санкции
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