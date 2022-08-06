Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине
Российские активы на общую сумму порядка $765 млн уже конфискованы на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен (около $765 млн). Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию», — сказал он.
5 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. По его словам, все имущество, которое украинские власти намерены конфисковать, разделено на три категории:
- имущество, которое принадлежит российскому государству;
- активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России;
- активы российских банков.
«Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — пояснил он.
Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» Зеленский подписал 10 марта. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Тогда документ касался только собственности юридических лиц.
Ранее директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщал, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин ее целями назвал защиту населения Донбасса «от геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию страны». Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение.