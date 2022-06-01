Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Байден назвал цель США в конфликте на Украине Политика, 03:09
Кадыров обвинил «Россию-24» во вранье о ситуации в Северодонецке Политика, 02:40
Джокович проиграл Надалю в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 02:28
NYT узнала о сомнениях в США по поводу конфискации российских активов Политика, 02:15
В Москве вступила в силу «ковидная амнистия» Общество, 02:11
Ровеньковская епархия УПЦ первой приостановила поминовение Онуфрия Политика, 01:40
FT узнала о поддержке Лондоном запрета страховать суда с нефтью из России Бизнес, 01:17
Тарасова посоветовала Загитовой не идти во власть Спорт, 01:06
Гинцбург сообщил о начале испытаний «Спутника М» на детях 6-11 лет Общество, 00:43
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну Общество, 00:27
Постпред США при ООН назвала условие поддержки плана Италии по Украине Политика, 00:15
США предложили компаниям «гарантийные письма» для вывоза зерна из России Политика, 00:09
Что изменится в российских законах в июне Общество, 00:00
Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах Бизнес, 00:00
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

NYT узнала о сомнениях в США по поводу конфискации российских активов

NYT: в США считают, что изъятие российских активов вызовет недоверие других стран
В администрации Байдена опасаются, что если Вашингтон конфискует активы российского ЦБ, другие страны перестанут видеть в США «страну для хранения инвестиций». Глава Минфина Джанет Йеллен назвала конфискацию резервов незаконной
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Brandon / AP)

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к единому мнению в вопросе конфискации замороженнных российских активов и передачи их на восстановление Украины, сообщает The New York Times.

«Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешать другим странам полагаться на Соединенные Штаты как на страну для хранения инвестиций», — пишет издание.

Конфискация российских активов была основной темой встреч представителей стран G7 в мае, идею поддержали Германия и Канада. Кроме того, на прошлой неделе министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали ЕС передать замороженные российские активы Киеву. Однако США подходят к вопросу более осторожно, пишет NYT.

Глава Минфина США назвала незаконной конфискацию активов российского ЦБ
Финансы
Джанет Йеллен

Сотрудники администрации обсуждают, стоит ли присоединяться к усилиям стран ЕС по конфискации валютных резервов российского ЦБ, в том числе в долларах и евро. По данным издания, некоторые чиновники считают, что этот шаг может побудить центробанки других стран перевести свои активы из долларов в другие валюты и «держать их подальше от рук Америки».

Как отмечает газета, в США хранится только часть российских активов, основной объем — в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии.

В середине мая глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что Вашингтон и союзники заблокировали России доступ примерно к $300 млрд резервов. В Соединенных Штатах конфискация активов российского ЦБ и передача их Украине невозможна с юридической точки зрения, хотя такая идея естественна с учетом «огромных разрушений и затрат на восстановление», указывала она.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как наладить поставки, когда рушатся связи и не выполняются договоры
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Фото: Everton Vila / Unsplash Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи

Зеленский предложил договор об изъятии российских активов в пользу Киева
Политика
Владимир Зеленский

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в свою очередь говорил, что  «политически открыт» к идее конфискации иностранных активов российского Центробанка, которая обсуждается среди членов G7 и ЕС, а в случае с частными активами необходимо внимательно изучить законодательство.

На фоне обсуждения этого вопроса президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам заключить международный договор, согласно которому конфискованные средства будут направлять в специально созданный фонд в пользу тех, кто «пострадал от действий российской армии».

Российский президент Владимир Путин заявил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Банк России в ответ на заморозку резервов объявил о зеркальных мерах «на сопоставимую сумму». Регулятор запретил иностранным инвесторам продавать ценные бумаги или выводить средства за рубеж. Помимо этого, до конца марта нерезидентам из недружественных стран было запрещено проводить денежные переводы за рубеж

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
активы конфискация санкции резервы
Материалы по теме
Минфин связал снятие запрета на вывод инвестиций с разморозкой активов ЦБ
Финансы
Путин заявил, что «воровство чужих активов» до добра не доводит
Политика
Минфин Германии предостерег от конфискации активов россиян для Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter