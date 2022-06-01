NYT узнала о сомнениях в США по поводу конфискации российских активов
Сотрудники администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к единому мнению в вопросе конфискации замороженнных российских активов и передачи их на восстановление Украины, сообщает The New York Times.
«Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешать другим странам полагаться на Соединенные Штаты как на страну для хранения инвестиций», — пишет издание.
Конфискация российских активов была основной темой встреч представителей стран G7 в мае, идею поддержали Германия и Канада. Кроме того, на прошлой неделе министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали ЕС передать замороженные российские активы Киеву. Однако США подходят к вопросу более осторожно, пишет NYT.
Сотрудники администрации обсуждают, стоит ли присоединяться к усилиям стран ЕС по конфискации валютных резервов российского ЦБ, в том числе в долларах и евро. По данным издания, некоторые чиновники считают, что этот шаг может побудить центробанки других стран перевести свои активы из долларов в другие валюты и «держать их подальше от рук Америки».
Как отмечает газета, в США хранится только часть российских активов, основной объем — в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии.
В середине мая глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что Вашингтон и союзники заблокировали России доступ примерно к $300 млрд резервов. В Соединенных Штатах конфискация активов российского ЦБ и передача их Украине невозможна с юридической точки зрения, хотя такая идея естественна с учетом «огромных разрушений и затрат на восстановление», указывала она.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в свою очередь говорил, что «политически открыт» к идее конфискации иностранных активов российского Центробанка, которая обсуждается среди членов G7 и ЕС, а в случае с частными активами необходимо внимательно изучить законодательство.
На фоне обсуждения этого вопроса президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам заключить международный договор, согласно которому конфискованные средства будут направлять в специально созданный фонд в пользу тех, кто «пострадал от действий российской армии».
Российский президент Владимир Путин заявил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Банк России в ответ на заморозку резервов объявил о зеркальных мерах «на сопоставимую сумму». Регулятор запретил иностранным инвесторам продавать ценные бумаги или выводить средства за рубеж. Помимо этого, до конца марта нерезидентам из недружественных стран было запрещено проводить денежные переводы за рубеж