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Рогозин предложил национализацию производства электроники для спутников

Он назвал тему спутникостроения «тревожной» и предложил передать отрасль в ведение «Роскосмоса» и «Росатома». В июне «Роскосмос» сообщил, что будет приоритизировать развитие спутниковой группировки
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать производство микроэлектроники для спутников. «Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение «Роскосмоса» и «Росатома», — написал он в Telegram после встречи с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы».

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил РБК, что национализация вряд ли поможет решить проблему с нехваткой радиационностойкой элементной базы. По его словам, в России есть несколько десятков производителей такой продукции — не только для космических систем, но и для использования в других сферах. По мнению Покровского, «Роскосмос» и «Ростех» — «первые, кто должен отвечать за сложившуюся в отрасли ситуацию, за результаты государственных инвестиций в течение 15 лет и за техническую политику в выборе и использовании компонентов». «Сейчас стоит задача преодолеть зависимость от зарубежных вендоров, а не от российских частных компаний. <...> Все хорошее, что было сделано в импортозамещении, сделано силами частных компаний», — уверен специалист.

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ЦНИИ «Электроника» и журнал «Электроника: наука, технология, бизнес» составили топ-50 организаций радиоэлектронной промышленности России по объему выручки в сегменте радиоэлектроники в 2020 году. Лидером в этом рейтинге стало НПП «Исток» им. А.И. Шокина (12,3 млрд руб.), на втором месте — «Микрон» (11,7 млрд руб.), на третьем — Научно-исследовательский институт систем связи и управления (8,5 млрд руб.). В первой десятке также оказались концерн «Автоматика», АО «Радиозавод», АО «Калугаприбор», научно-производственные предприятия «Рубин» и «Полет» (специализируется на ракетно-космической и авиационной технике), Омский научно-исследовательский институт приборостроения и ОАО «ВНИИР». Многие из них входят в «Ростех».

В начале июня Рогозин заявил, что российских спутников на орбите очень мало — всего около 160 аппаратов гражданского и военного назначения, в то время как против Российской армии развернуты тысячи спутников. В июне стало известно, что «Роскосмос» пересмотрит федеральную космическую программу и отдаст приоритет спутникам: в частности, планируется увеличить количество работ по развитию орбитальной группировки гражданского и двойного назначения.

Ранее Рогозин говорил, что «космический аппарат на 95% состоит из микроэлектроники космического назначения, то есть радиационностойкой».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Анна Балашова Анна Балашова
Дмитрий Рогозин Роскосмос «Росатом» спутники национализация
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Рогозин заявил, что российских спутников на орбите «очень мало»
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