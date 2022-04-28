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Политика ,  
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В США разрешили направлять на поддержку Украины арестованные активы

Вырученные от конфискации российских активов средства пойдут в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины

Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPEN.

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

В тексте документа говорится, что президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции». В частности, речь идет об активах иностранцев, полученных владельцами благодаря поддержке российских властей.

США решили не возвращать замороженные активы российских бизнесменов
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Джейк Салливан

Общая стоимость изъятых активов оценивается в сумму от $2 млн, они включают собственность российских энергетических компаний. Авторы законопроекта предложили направить средства от продажи активов «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны».

Помимо этого средства хотят направить на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в середине апреля заявил, что американские власти не будут возвращать замороженные активы российских бизнесменов. «Поскольку мы захватываем эти активы, наша цель не заключается в том, чтобы вернуть их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше», — сказал Салливан.

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Тогда он отмечал, что администрация США активно работает над тем, чтобы попавшие под санкции бизнесмены не смогли вернуть себе дорогостоящие яхты и жилье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что «честных» российских предпринимателей, имущество которых конфисковали из-за санкций, ограбили, «как на Диком Западе».

Под американские санкции попали десятки российских бизнесменов: например, основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Транснефти» Николай Токарев, основные владельцы банка «Северный морской путь» (СМП Банк) Борис и Аркадий Ротенберги.

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Теги
Роман Котерев
активы за рубежом США конфискация
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в ИК «Фридом Финанс»

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