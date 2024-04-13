В Киеве назвали обмен пленными одной из главных темой форума в Швейцарии

Одной из главных тем на мирном саммите в Швейцарии станет обмен пленными между Россией и Украиной в формате «всех на всех», заявил Ермак. По его словам, поддержка «ста государств» окажет давление на Москву

Андрей Ермак (Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Достижение соглашения по обмену пленными Украины и России в формате «всех на всех» будет одной из главных тем мирного саммита в Швейцарии, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время встречи с бывшими военнопленными и родными тех, кто остается в плену, в Черновцах.

«Безусловно, этот форум будет без России, но все же, когда сто государств это поддерживают, это будет очень сильным давлением на Россию. Один из главных пунктов — достижение договоренности по обмену по принципу «всех на всех». Я думаю, что это будет серьезный толчок для того, чтобы мы все же к этому пришли. Потому что, еще раз вам скажу, для нас это очень важно. Мы не остановимся, пока не вернем всех наших людей», — сказал он (цитата по УНН).

Конференция по обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На саммите высокого уровня будет обсуждаться в частности предложенная Киевом «формула мира», которая включает выход на границы 1991 года и вывод российских войск. Россия настаивает на признании «новых территориальных реалий».

По оценке украинского президента Владимира Зеленского, в мероприятии примут участие представители 80-100 стран. Власти Швейцарии говорили, что проведение мирного процесса невозможно без участия России. Берн отправил Москве приглашение на конференцию, однако в российском посольстве в Швейцарии заявили, что делегация от России не поедет на саммит, даже если ее пригласят.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал участие России в обсуждении мирного урегулирования, но после того, как «цивилизованные страны разработают план».

Президент Владимир Путин отмечал, что Москву не зовут на форум в Швейцарии, но при этом отмечают, что и решить что-то без ее участия не получится. «Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров», — сказал глава государства в середине апреля. По его словам, Москва выступает за диалог, но не в формате «навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

К обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех» призывал папа Римский Франциск по случаю Пасхи. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о согласии с этим, подчеркнув, что не видит интереса со стороны России.

31 января Москва и Киев в рамках обмена пленными передали по 195 человек. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев отмечал, что этот обмен стал самым большим. Всего за январь в Россию вернулись 443 военных. В феврале обмен пленными провели по формуле «100 на 100». В марте и апреле Россия и Украина обменяли тела погибших военнослужащих.