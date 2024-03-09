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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России

Зеленский выступил против предложения Эрдогана о переговорах с участием России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский лидер не исключил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира». Москва не раз заявляла, что не отказывалась от переговоров с Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия России в мирных переговорах, предложенных турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом он сказал по итогам встречи с турецким лидером, его слова приводит УНИАН.

Однако Зеленский допустил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

«Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — отметил украинский лидер.

Эрдоган после встречи с Зеленским заявил о готовности Анкары провести мирный саммит с участием Москвы и Киева.

В феврале украинский президент анонсировал первый саммит по «формуле мира» Киева, который, по его словам, должен пройти весной в Швейцарии. «Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте, а на другом», — сказал тогда он. По его словам, в Швейцарии будет намечен план, который впоследствии доработают и передадут российской стороне «специальными переговорщиками». «Это не значит, что Россия примет этот документ», — отметил при этом украинский лидер.

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Политика
Владимир Зеленский

Глава его офиса Андрей Ермак не исключил, что Россию пригласят на саммит по Украине. Однако это произойдет после того, как состоится встреча в Швейцарии по украинской «формуле мира», на основе которой планируется подготовить «План ответственных стран мира», пояснил он.

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Президент Швейцарии Виола Амхерд в свою очередь отмечала, что вряд ли получится настоящий мирный процесс без участия России. Глава российского МИДа Сергей Лавров в то же время считает, что Швейцария пытается «навязывать свое посредничество по Украине», но «ничего из этого не выйдет». «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — полагает он.

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, недопущение повторения конфликта, а также подтверждение его окончания. Зеленский представил ее на саммите G20 осенью 2022 года.

Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Президент Владимир Путин в январе заявлял, что «формула мира» (предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года и выплату компенсации Россией), которую обсуждают в Киеве, фактически запрещает контакты с Россией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не отказывалась от переговоров с Киевом, а диалог был заморожен по вине Украины, в том числе из-за указа Зеленского о запрете переговоров.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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