Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России

Украинский лидер не исключил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира». Москва не раз заявляла, что не отказывалась от переговоров с Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия России в мирных переговорах, предложенных турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом он сказал по итогам встречи с турецким лидером, его слова приводит УНИАН.

Однако Зеленский допустил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

«Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — отметил украинский лидер.

Эрдоган после встречи с Зеленским заявил о готовности Анкары провести мирный саммит с участием Москвы и Киева.

В феврале украинский президент анонсировал первый саммит по «формуле мира» Киева, который, по его словам, должен пройти весной в Швейцарии. «Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте, а на другом», — сказал тогда он. По его словам, в Швейцарии будет намечен план, который впоследствии доработают и передадут российской стороне «специальными переговорщиками». «Это не значит, что Россия примет этот документ», — отметил при этом украинский лидер.

Глава его офиса Андрей Ермак не исключил, что Россию пригласят на саммит по Украине. Однако это произойдет после того, как состоится встреча в Швейцарии по украинской «формуле мира», на основе которой планируется подготовить «План ответственных стран мира», пояснил он.

Президент Швейцарии Виола Амхерд в свою очередь отмечала, что вряд ли получится настоящий мирный процесс без участия России. Глава российского МИДа Сергей Лавров в то же время считает, что Швейцария пытается «навязывать свое посредничество по Украине», но «ничего из этого не выйдет». «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — полагает он.

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, недопущение повторения конфликта, а также подтверждение его окончания. Зеленский представил ее на саммите G20 осенью 2022 года. Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Президент Владимир Путин в январе заявлял, что «формула мира» (предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года и выплату компенсации Россией), которую обсуждают в Киеве, фактически запрещает контакты с Россией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не отказывалась от переговоров с Киевом, а диалог был заморожен по вине Украины, в том числе из-за указа Зеленского о запрете переговоров.