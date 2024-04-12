МИД Швейцарии: Лавров был первым человеком, с кем обсудили саммит по Украине

МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был первым человеком, с которым его швейцарский коллега Иньяцио Кассис обсудил детали саммита по Украине. Об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на МИД Швейцарии.

По данным портала, Кассис подчеркнул, что Швейцария хочет рассмотреть все точки зрения и изучить все возможные предложения по мирному плану. Ранее он заявил, что дискуссия невозможна без «слова России».

Мероприятие запланировано на 15-16 июня 2024 года. Оно пройдет в Бюргенштоке.

Ранее, 11 апреля, NZZ со ссылкой на заявление швейцарского правительства сообщила, что Берн отправил Москве приглашение на мирную конференцию по Украине, но та пока не ответила на него. Российские власти заявили, что не получили приглашение.

По словам Лаврова, в рамках конференции западные страны хотят «оформить коллективный ультиматум по России». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выступает за переговоры, но «только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».