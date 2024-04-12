 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине

МИД Швейцарии: Лавров был первым человеком, с кем обсудили саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был первым человеком, с которым его швейцарский коллега Иньяцио Кассис обсудил детали саммита по Украине. Об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на МИД Швейцарии.

По данным портала, Кассис подчеркнул, что Швейцария хочет рассмотреть все точки зрения и изучить все возможные предложения по мирному плану. Ранее он заявил, что дискуссия невозможна без «слова России».

Мероприятие запланировано на 15-16 июня 2024 года. Оно пройдет в Бюргенштоке.

Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии
Политика
Владимир Путин

Ранее, 11 апреля, NZZ со ссылкой на заявление швейцарского правительства сообщила, что Берн отправил Москве приглашение на мирную конференцию по Украине, но та пока не ответила на него. Российские власти заявили, что не получили приглашение.

По словам Лаврова, в рамках конференции западные страны хотят «оформить коллективный ультиматум по России». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выступает за переговоры, но «только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Швейцария Россия переговоры мирный план Лавров
Материалы по теме
Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии
Политика
Партия в Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций
Политика
Посольство исключило участие России в швейцарской конференции по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
В новом «Буратино» появятся звезда «Слова пацана» и Карабас Бондарчук Life, 15:42
МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами Политика, 15:34
МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине Политика, 15:34
CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов» Политика, 15:32
Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск Бизнес, 15:28
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 15:28
В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой Технологии и медиа, 15:25
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов Инвестиции, 15:20
В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве Политика, 15:20
Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года Технологии и медиа, 15:16
Герой Милоша Биковича перевоспитает целую семью мажоров в новом «Холопе» Life, 15:04
Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев Политика, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний Технологии и медиа, 14:58
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон Политика, 14:57