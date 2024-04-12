Россия и Украина обменялись телами погибших военных

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Россия вернула 23 тел погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

«23 тела забрали», — сказал он.

Киев получил 99 тел погибших военнослужащих, также подтвердил он.

О возвращении тел погибших Киеву ранее сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Большинство из них, 77 человек, погибли в боях на донецком направлении, 20 на запорожском и двое на харьковском.

Предыдущий обмен произошел две недели назад, 29 марта. Москва вернула себе 29 тел, Киев — 121. Как уточнял украинский штаб, из возвращенных тогда погибших, большинство сражались на донецком направлении.

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