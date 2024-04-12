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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия вернула 23 тела военных, Украине отдали 99 тел погибших служащих ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия вернула 23 тел погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

«23 тела забрали», — сказал он.

Киев получил 99 тел погибших военнослужащих, также подтвердил он.

О возвращении тел погибших Киеву ранее сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Большинство из них, 77 человек, погибли в боях на донецком направлении, 20 на запорожском и двое на харьковском.

Предыдущий обмен произошел две недели назад, 29 марта. Москва вернула себе 29 тел, Киев — 121. Как уточнял украинский штаб, из возвращенных тогда погибших, большинство сражались на донецком направлении.

Вернувшегося после обмена военного обвинили в боях на стороне Украины
Политика
Фото: John Moore / Getty Images

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Украина обмен пленными
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