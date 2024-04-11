Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии

Москва выступает за переговоры, но «только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью», заявил Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Проведение в Швейцарии конференции по Украине без участия России — это «паноптикум какой-то», заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, Россию туда не приглашают, но при этом заявляют, что Москва отказывается от переговоров.

«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров», — заявил Путин.

Он сказал, что Россия выступает за переговоры, но «только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

Лукашенко в свою очередь отметил, что без участия России не может быть никакого мирного процесса. «Я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только о том, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс?» — считает он.

Путин в ответ добавил, что «противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол», отказавшись от переговоров «в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение». Поняв, что это невозможно, она оказалась «в достаточно сложном положении», заключил он.

Накануне NZZ со ссылкой на заявление швейцарского правительства сообщила, что Берн отправил Москве приглашение на мирную конференцию по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, но та пока не ответила на него. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов в свою очередь говорил, что даже в случае получения приглашения Москва его не примет, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», а российская сторона ее отвергает.