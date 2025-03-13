 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль призвал «не сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине

Пока рано обсуждать позицию Москвы на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил Песков. Но Россия никогда не согласится на территориальные уступки
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Москва считает преждевременным обнародовать переговорную позицию России по урегулированию конфликта на Украине до начала диалога, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет признавать утрату территорий.

«Послушайте, Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации, они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность. В целом же, что касается возможных, скажем так, позиций, то до того, как эти переговоры начались — а они еще не начались, давайте не забывать, — наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично», — сказал он.

Зеленский предупредил о «сильных шагах» США в отношении России
Политика
Владимир Зеленский

Вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева обсуждался на переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что диалог был в основном посвящен тому, как будет выглядеть переговорный процесс, «а не определенным условиям».

Ранее сам Рубио утверждал, что для достижения мира Украине придется отдать часть территорий. Власти той неоднократно исключали возможность соглашения о прекращении огня, предусматривающего отказ от территорий, которые перешли под контроль России. Зеленский говорил, что признание утраты территорий — «это самая главная красная линия».

Киев по итогам переговоров с Вашингтоном согласился на 30-дневное прекращение огня, если Москва пойдет на такой шаг. Власти США заявляли, что теперь ждут ответа России. В Кремле говорили, что сначала хотят получить информацию лично от американских представителей.

Комментировать материал Reuters, в котором говорилось, что Москва представила Вашингтону список требований для заключения сделки, Песков отказался. «Я могу лишь еще раз повторить, что огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности», — сказал он.

Пескова также спросили, какие санкции, введенные против России после начала боевых действий на Украине, стали наиболее болезненными. «Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет. Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными. И считаем, что должны быть отменены все эти санкции», — ответил он.

Представитель президента отметил, что и в этом вопросе «забегать вперед» не стоит. «Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп допускал, что санкции с России могут быть сняты «в какой-то момент». Рубио говорил, что такой шаг необходим для урегулирования конфликта на Украине. Этот вопрос Вашингтон намерен обсудить с ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня

Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву

Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу

Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Милена Костерева
Россия Украина переговоры Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
Долговой рынок в эпоху перемен: какие облигации сейчас выбрать инвесторуPro, 13:22
Итальянские силовики отчитались о спецоперации против сицилийской мафииОбщество, 13:20
Singapore Airlines запретила использование пауэрбанков на своих рейсахОбщество, 13:17
Умерла композитор София ГубайдулинаОбщество, 13:15
Захаряну не дали визу в Англию на матч с «Манчестер Юнайтед»Спорт, 13:14
В Минфине допустили введение софинансирования для «детских» счетов ПДСИнвестиции, 13:02
В Москве произошел пожар на территории ТЭЦ-16Общество, 12:58
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Российскую тхэквондистку отстранили за допинг спустя десять летСпорт, 12:51
Хинштейн заявил, что в Курске нет места нестрессоустойчивым чиновникамПолитика, 12:51
Швецов предложил искать поддержку у силовиков для роста фондового рынкаФинансы, 12:50
Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате РоссииСпорт, 12:49
Минобороны показало видео из освобожденной СуджиПолитика, 12:47
Банк России выступил против доступа «неквалов» к торговле криптовалютойКрипто, 12:42
Самолет, связываемый со спецпосланником Трампа, сел во ВнуковоПолитика, 12:37