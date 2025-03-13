Кремль призвал «не сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине

Пока рано обсуждать позицию Москвы на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил Песков. Но Россия никогда не согласится на территориальные уступки

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Москва считает преждевременным обнародовать переговорную позицию России по урегулированию конфликта на Украине до начала диалога, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет признавать утрату территорий.

«Послушайте, Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации, они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность. В целом же, что касается возможных, скажем так, позиций, то до того, как эти переговоры начались — а они еще не начались, давайте не забывать, — наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично», — сказал он.

Вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева обсуждался на переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что диалог был в основном посвящен тому, как будет выглядеть переговорный процесс, «а не определенным условиям».

Ранее сам Рубио утверждал, что для достижения мира Украине придется отдать часть территорий. Власти той неоднократно исключали возможность соглашения о прекращении огня, предусматривающего отказ от территорий, которые перешли под контроль России. Зеленский говорил, что признание утраты территорий — «это самая главная красная линия».

Киев по итогам переговоров с Вашингтоном согласился на 30-дневное прекращение огня, если Москва пойдет на такой шаг. Власти США заявляли, что теперь ждут ответа России. В Кремле говорили, что сначала хотят получить информацию лично от американских представителей.

Комментировать материал Reuters, в котором говорилось, что Москва представила Вашингтону список требований для заключения сделки, Песков отказался. «Я могу лишь еще раз повторить, что огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности», — сказал он.

Пескова также спросили, какие санкции, введенные против России после начала боевых действий на Украине, стали наиболее болезненными. «Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет. Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными. И считаем, что должны быть отменены все эти санкции», — ответил он.

Представитель президента отметил, что и в этом вопросе «забегать вперед» не стоит. «Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп допускал, что санкции с России могут быть сняты «в какой-то момент». Рубио говорил, что такой шаг необходим для урегулирования конфликта на Украине. Этот вопрос Вашингтон намерен обсудить с ЕС.