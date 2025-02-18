Рубио назвал условие отмены санкций против России

Ограничения Запада против Москвы придется отменить по окончании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США. В Брюсселе обещали вести самостоятельную политику в этом вопросе

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Западу придется отменить санкции против России при условии урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.

«Все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — сказал он.

Рубио добавил, что «есть и другие стороны», которые ввели ограничения в отношении России. «Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, поскольку у них также есть санкции», — добавил он.

Москва считает любые ограничения Запада незаконными и требует их отмены. Весной 2022 года Россия стала лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР, писал Bloomberg.

Сегодня впервые с начала военной операции на Украине состоялись масштабные переговоры России и США в Эр-Рияде, которые касались урегулирования конфликта. Украинская делегация на них не присутствовала, Киев также предварительно отказался признавать итоги этой встречи. Евросоюз отказался отменять ограничения против Москвы в случае, если такое решение примут США, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин в качестве условий прекращения огня предлагал вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание утраченных Киевом территорий российскими, отказ Украины от членства в НАТО и снятие международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский называл эту инициативу ультиматумом. Он настаивает на обеспечении гарантий безопасности в виде, к примеру, вступления в НАТО или размещения западных войск на Украине. Зеленский также называл «сильной картой» на переговорах операцию ВСУ в Курской области и допускал обмен территориями. В Москве исключали подобный сценарий.