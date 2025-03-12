Зеленский предупредил о «сильных шагах» США в отношении России
Если Россия не примет условия 30-дневного перемирия, о котором накануне договорились делегации США и Украины на переговорах в Джидде, США предпримут «сильные шаги», заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс Украина».
«Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги. Я деталей пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях и об усилении Украины соответственно», — сказал Зеленский.
«Шаги давления» на Москву будут зависеть от Вашингтона и от итогов разговора с российской стороной, добавил он. По словам Зеленского, сам он настроен «очень серьезно». «Я хочу закончить войну, и я хочу, чтобы Трамп это видел», — подчеркнул президент.
Выборы состоятся после окончания боевых действий и отмены военного положения, пояснил также он, его слова приводит «Украинская правда». Зеленский заверил, что откладывать их никто не будет.
Предложение о 30-дневном прекращении огня было оглашено по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. Киев выразил согласие с перемирием, если на такой же шаг пойдет Москва.
Делегации США и Украины обсуждали, как будет выглядеть переговорный процесс, а не конкретные условия мирного плана, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Советник американского президента Майк Уолтц сообщил, что в ближайшее время пообщается с представителями России и обсудит результаты переговоров с Украиной. Вашингтон ждет положительного ответа от Москвы на предложение о перемирии, сказал Рубио.
В Кремле решили дождаться от США всех деталей предложения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, выгодно ли Москве предложение о 30-дневном прекращении огня, призвал не забегать вперед.
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