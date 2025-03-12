Рубио раскрыл детали переговоров США и Украины об уступках

Делегации США и Украины обсуждали, как будет выглядеть переговорный процесс, а не конкретные условия мирного плана, рассказал Рубио. Путин утверждал, что Москва готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены»

Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

На переговорах в Саудовской Аравии делегации США и Украины обсуждали вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя результаты встречи в Джидде.

«У нас были такие разговоры», — ответил Рубио на пресс-конференции на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки. Трансляцию вели Sky News и Fox News.

Рубио отметил, что основная часть переговоров с делегацией Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.

О том, что для достижения мира Украине придется отдать часть территорий, Рубио заявил за день до переговоров, которые прошли 11 марта. Газета Politico со ссылкой на украинского чиновника писала, что на самой встрече стороны этого вопроса не касались.

Власти Украины неоднократно исключали возможность соглашения о прекращении огня, предусматривающего отказ от территорий, которые перешли под контроль России. Вместо этого Киев призывал к «справедливому миру», который предусматривает, в частности, выплату Москвой репараций.

Российские власти также не согласны на территориальные уступки. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что об этом «не может быть и речи». В Кремле напоминали, что при урегулировании конфликта Москва будет исходить только из условий, которые определил президент Владимир Путин. Путин, в частности, предлагал Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО.

По итогам переговоров в Джидде украинская и американская делегации сообщили, что Киев согласился на американское предложение о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию. Советник американского президента Майк Уолтц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с представителями России и обсудить результаты переговоров. В Кремле решили дождаться от Вашингтона всех деталей обсуждений, прежде чем принять предложение.