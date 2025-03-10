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Военная операция на Украине ,  
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Госсекретарь США заявил, что Украина должна уступить территории

Рубио заявил, что Киеву придется уступить территории при любом мирном соглашении
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина должна быть готова к сложным решениям, также как и России «придется пойти на трудные шаги», чтобы положить конец конфликту или «хотя бы как-то приостановить» его, заявил Рубио
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения с Россией, предупредил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит The New York Times.

«Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года», — сказал госсекретарь журналистам перед прибытием в Саудовскую Аравию на встречу с украинскими чиновниками.

Рубио отметил, что в будущих переговорах надо определить, на какие уступки готова пойти Россия, и добавил: «Мы не знаем, насколько они [с Киевом] на самом деле далеки друг от друга». По его словам, американская делегация обсудит возобновление военной помощи Украине, если Киев действительно покажет готовность к миру.

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Американская делегация хочет убедиться, что Киев готов к трудным решениям, как и Москве «придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или хотя бы приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме».

«Могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь русским», — добавил госсекретарь США.

По словам Рубио, хотя США ограничили обмен разведданными с Украиной, Киеву по-прежнему передают информацию, которая позволяет защищаться от атак. Он также заверил, что об угрозе отключения Starlink речи не идет (глава SpaceX Илон Маск заявил ранее, что в этом случае «вся их [Украины] передовая линия рухнет»). Комментируя угрозу президента Дональда Трампа ввести против России новые санкции «в ответ на продолжающуюся военную активность», Рубио заявил, что Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать, что у них есть способы заставить Москву сесть за стол переговоров с Украиной.

Трамп тоже говорил, что обеим сторонам российско-украинского конфликта придется пойти на компромиссы, отмечая, что без этого «не заключить ни одну сделку». В конце февраля он обещал, что США постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий, при этом глава Пентагона Пит Хегсет назвал невозможным ее возвращение к границам 2014 года.

Россия исключает территориальные уступки Украине, в числе требований для начала переговоров президент Владимир Путин прошлым летом называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, что в Киеве назвали ультиматумом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марко Рубио Госдепартамент США Украина США Военная операция на Украине
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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