Трамп рассказал об обсуждении территорий на переговорах с Украиной

Речь в том числе шла о площади территорий, которые могут войти в предполагаемую сделку о прекращении огня. Зеленский исключил признание утраты территорий. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, говорил Путин

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Президент Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии США обсудили «множество деталей», включая площадь территорий, которые могут войти в предполагаемую сделку о прекращении огня, его слова приводит Sky News.

Он выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин согласится на предложенное перемирие.

По словам главы Белого дома, представители США направляются в Россию для обсуждения условий перемирия. Он рассчитывает на положительный ответ от Москвы и утверждает, что уже получил некие «позитивные послания». Как сообщало агентство AP, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправится на этой неделе в Москву, где встретится с Путиным. Советник американского лидера Майк Уолтц также говорил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российской стороной и обсудить результаты переговоров с Украиной и прекращение огня.

О том, что на переговорах в Саудовской Аравии делегации США и Украины обсуждали вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева, сообщил также госсекретарь Марко Рубио. Он пояснил, что речь шла о том, как будет выглядеть переговорный процесс, а не конкретные условия мирного плана.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил признание утраты территорий на возможных переговорах об урегулировании. «Это самая главная красная линия», — подчеркнул он.

Путин говорил, что России нужен такой вариант мира, который обеспечил бы ей спокойствие «на длительную историческую перспективу». Ей «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, утверждал он.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва пойдет на этот же шаг. В ответ на согласие Вашингтон объявил о возобновлении военной помощи и обмена разведывательной информацией.

По версии источников Bloomberg, Россия, скорее всего, согласится на перемирие, но потребует прекращения поставок оружия Украине. Российские источники Reuters полагают, что Владимир Путин вряд ли поддержит предложение о 30-дневном прекращении огня, поскольку любое соглашение должно учитывать успехи Москвы на поле боя и ее интересы.

В Кремле заявили, что ожидают от Соединенных Штатов подробностей переговоров в Джидде. Там призвали не забегать вперед и отметили, что сначала Москва должна получить информацию от Вашингтона.